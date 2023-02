Calcio Eccellenza: Pietracuta fermato sul pari 0-0 dal Futball Cava Ronco

Sport

Pietracuta di San Leo

18 Febbraio 2023

Un undici del Pietracuta.



Futball Cava Ronco - Pietracuta 0-0



FUTBALL CAVA: Carroli, Sango, Poggi (15' st Pascucci), Fornaciari, Fantinelli, Melandri, Guiebre (35' st Yoada), Rabiti, Corzani (30' st Casadei), Stucchi, Parlanti. A disp. Alpi, Valentini, Bacchilega, Del Vecchio, Ravaioli, Spighi. All. Muccioli.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fed., Pasolini, Giacobbi, Lessi, Masini, Fabbri, Evaristi (35' st Tosi), Fratti, Zannoni (25' st Louati), Faeti (40' st Galli). A disp. Fabbri D., Cobo L., Cobo M., Florio, Tomassini. All. Fregnani.



ARBITRO: Fundarotto di Ferrara.

AMMONITI: Rabiti, Fabbri Fil., Tosi.



FORLI Il Pietracuta esce indenne dalla trasferta sul campo del Futball Cava Ronco. Nel primo tempo la migliore occasione è per i locali che colpiscono una traversa al 25' con Parlanti. Lo stesso Parlanti nella ripresa chiama Amici alla respinta, mentre nel finale di gara guizzo di bomber Fratti, la cui conclusione trova l'opposizione di piede del portiere Carroli.