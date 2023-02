Calcio Eccellenza: San Marino, 2-0 al Valsanterno e fuga in vetta

Sport

Repubblica San Marino

| 17:30 - 19 Febbraio 2023







Victor San Marino - Valsanterno 2-0



VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Gramellini (21' st Manuelli), Tosi, Sabba, De Queiroz, Tiraferri, Morelli (15' st Lazzari), Santoni (36' st Rivi), Arlotti (30' st Pasquini), Ambrosini (25' st Mantovani), Stellacci. A disp. Munari, Pasquinelli, Mazzavillani, Marra.

VALSANTERNO: Sammarchi, Valentini (45' st Borini), Capasso, Pasotti (31' st Ragazzini), Resta, Zaganelli, Castaldo (36' st Pirazzoli), Suzzi (40' st Ragazzini), Simone, Callegari, Bali (21' st Suma). A disp. Tonini, Sini, Garavini, Tonini. All. Biagi.



ARBITRO: Marchetti dell'Aquila.

RETI: 28' pt e 18' st Ambrosini.



ACQUAVIVA La capolista San Marino supera 2-0 la Valsanterno e va in fuga a +7, grazie alla vittoria del Medicina sul campo del Progresso. Prima occasione per gli ospiti al 15', con Suzzi che da fuori area impegna Pazzini, bravo a deviare in corner. Al 20' iniziativa di Stellacci sulla sinistra, sul cross rasoterra nessun compagno riesce a trovare la deviazione. Il gol arriva al 28': punizione dai 30 metri di Ambrosini, il tiro deviato leggermente dalla barriera si infila in rete. Ancora Ambrosini su punizione dalla lunga distanza al 35': questa volta la deviazione della barriera facilita la presa di Sammarchi. Al 45' sugli sviluppi di un angolo battuto da Sabba arriva il tiro di Ambrosini, palla alta.



A inizio ripresa Stellacci servito da fondo campo si libera al tiro in diagonale, il rasoterra trova pronto Sammarchi. La Valsanterno si rende pericolosa al 57' con un altro tiro dal limite di Callegari, ma Pazzini respinge. Al 63' il raddoppio dei biancoazzurri: Arlotti si guadagna una punizione dal limite che Ambrosini trasforma magistralmente. Al 65' ancora Ambrosini al tiro, su assist di Stellacci, palla respinta da un difensore al limite dell'area piccola. Al 69' Lazzari imbecca Arlotti che al limite dell'area piccola trova la respinta di Sammarchi. Al 77' Pazzini dice di no a Suma, mentre all'88' Rivi manca la deviazione in area piccola su cross rasoterra di Mantovani da sinistra.