Calcio Promozione: Novafeltria, Amadei acciuffa il Torconca. Pari pirotecnico 3-3





16:36 - 19 Febbraio 2023





Torconca - Novafeltria 3-3



TORCONCA: Hysa, Casolla, Ferraro, Mercuri, Righetti, Vucaj (25' st Fabrizi), Ballaj, Cecchi, Pasolini, Donnarumma (37' st Miron), Bonetti (1' st Ricci). A disp. Urbinati, Beltrami, Nicolini, Novembrini, Gravina, Krasniqi. All. Ricchiuti.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani (32' st Radici), Castellani, Amadei, Rinaldi, Frihat, Baldinini, Collini, Toromani (17' st Fabbri), Vivo (43' st Bindi). A disp. Burioni, Foschi, Valdifiori, Bovicelli, Semprini, Giorgini. All. Giorgi.



ARBITRO: Rossi di Cesena.

RETI: 9' pt Frihat, 40' pt Ballaj, 42' pt Vivo, 4' st Donnarumma, 17' st Pasolini, 40' st Amadei.

AMMONITI: Righetti, Vucaj, Donnarumma, Pavani.

ESPULSI: Giorgi (all. Novafeltria).



CATTOLICA Pirotecnico pari per 3-3 tra Torconca e Novafeltria. Ospiti in vantaggio al 9': Toromani di testa fa sponda per Vivo che serve Baldinini sulla fascia sinistra, il capitano gialloblu evita Righetti e crossa per Collini, l'ex di turno Hysa respinge il tiro del centravanti, ma Frihat infila sul tap-in. Al 19' Pasolini controlla e serve Cecchi, il tiro da fuori area è respinto dalla traversa. Al 40' il Torconca trova il pari con una deviazione ravvicinata di Ballaj, che sul secondo palo sfrutta un cross rasoterra. Due giri di lancette dopo il Novafeltria torna in vantaggio: Soumahin recupera palla e serve Baldinini, cross perfetto per l'inserimento vincente di Vivo, che di testa batte Hysa.



Nella ripresa al 49' Pasolini di tacco libera Donnarumma, la conclusione leggermente deviata si infila alle spalle di Golinucci. Due minuti dopo Collini davanti a Hysa spreca la palla del 2-3. Al 62' è bomber Pasolini a portare in vantaggio il Torconca con un preciso colpo di testa su cross dalla destra di Casolla. Il Novafeltria reclama un rigore al 65' per fallo di Righetti, le proteste costano l'espulsione all'allenatore Giorgi. Forcing finale dei gialloblu che trovano il pari all'85': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Soumahin va al tiro, Hysa tocca sulla traversa, ma Amadei infila di testa sul tap-in.