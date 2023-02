Reddito di cittadinanza: Rimini aderisce a piattaforma digitale. Più efficaci controlli requisiti

Attualità

Rimini

| 16:13 - 15 Febbraio 2023





Il Comune di Rimini sottoscrive la nuova convenzione con il ministero del Lavoro per l'accesso alla piattaforma digitale che gestisce i patti per l'inclusione sociale, Gepi, previsti dal reddito di cittadinanza. Come riporta l'agenzia DIRE, è la piattaforma dedicata al coordinamento degli Enti locali, in forma singola o associata, per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché permettere l'analisi, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo del programma del reddito di cittadinanza. Tramite tale sistema è possibile effettuare lo scambio di dati tra l'Inps e i Comuni, necessari ad effettuare i controlli sui requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno. Inoltre la piattaforma permette di comunicare informazioni sui progetti a loro titolarità utili per la collettività, puc, cui sono tenuti a partecipare tutti i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale.