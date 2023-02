Allevamento Fileni, Indino dice no e accusa i sindaci: 'Mancato il confronto con i cittadini'

Attualità

Maiolo

| 15:41 - 15 Febbraio 2023

Stabilimento Fileni in costruzione.





Il presidente di Confcommercio Rimini Gianni Indino esprime la sua contrarietà alla nascita del nuovo stabilimento Fileni alla Cavallara di Maiolo. "Contrari nel merito e nel metodo", dichiara, aggiungendo che "il progetto, di cui abbiamo avuto notizia solamente a cose fatte" metterà in crisi "il concetto stesso di valorizzazione e tutela del nostro entroterra, come valore aggiunto per la Riviera e per il turismo a cui il nostro territorio è vocato". Inoltre, aggiunge Indino, il nuovo stabilimento insidia anche "il buon vivere della collettività e lo sviluppo sostenibile in un’area preziosa sia per i suoi valori storici e culturali, sia per quelli ambientali".



Indino ricorda le criticità di questi allevamenti, "dall'emissione di notevoli quantitativi di ammoniaca e metano nell’aria, agli odori insopportabili, alla moltiplicazione del traffico pesante". Così tale progetto finisce "nella direzione opposta a quanto auspicabile per lo sviluppo e per il futuro della Valmarecchia e di tutto il nostro territorio". Il turismo locale, di tipo culturale, esperienziale, enogastronomico o legato ai cammini e ai percorsi ciclo-turistici è inconciliabile, accusa Indino, "con un allevamento intensivo di quella portata, con vista sulla Fortezza di San Leo e sulla Rocca di Maiolo".



"Quel che mi sconcerta nel processo che ha portato all’approvazione di questo progetto - argomenta Indino - è la mancanza di confronto da parte delle amministrazioni locali con i singoli cittadini e con i rappresentanti delle categorie economiche", in quanto, "un intervento così impattante per il territorio, per i cittadini e le imprese che vi operano quotidianamente doveva essere illustrato nei minimi dettagli e non scoperto a cose fatte". "Mi auguro - chiosa Indino - che le istituzioni possano ripensare a quanto fatto e porre rimedio a quello che a tutti gli effetti è uno sfregio al nostro territorio e al futuro del nostro turismo”.