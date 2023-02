Calcio C, Alessandria: esonerato mister Rebuffi. Squadra a Simone Banchieri

Sport

Rimini

| 14:59 - 15 Febbraio 2023

A sorpresa l'Alessandria Calcio ha deciso di esonerare mister Fabio Rebuffi. “A lui il ringraziamento per l’impegno profuso e il contributo portato in questi anni, a cominciare dal lungo percorso nel settore giovanile, con l’augurio per il miglior proseguimento della carriera” si legge sul sito ufficiale dei grigi.

Già tecnico della Berretti e della Primavera della società mandrogna, la scorsa estate Rebuffi era stato promosso alla guida della prima squadra. Con lui in panchina i grigi hanno ottenuto in campionato sei vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte. Lascia la squadra a quota 25 punti in classifica, in piena zona playout, a tre lunghezze dalla salvezza diretta. L’allenamento di martedì pomeriggio è stasto diretto dal tecnico della Primavera Fulvio Fiorin.

Il sostituto è Simone Banchieri, classe 1974, ex di Derthona e Novara, Pro Sesto, in alcune gare in tribuna al Moccagatta.