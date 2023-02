Emporio solidale, i volontari di Vèn eulta preparano un super carro per il Carnevale di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:31 - 15 Febbraio 2023

Baccolini, Parma, Spada, Rinaldi (Santarcangelo di Romagna).

Continuano le donazioni all’emporio solidale “U i è da magné”, che ha ricevuto 500 euro in buoni spesa dalla Pro loco di Santarcangelo questa mattina (mercoledì 15 febbraio): oltre al presidente dell’associazione Filiberto Baccolini e alla referente del gruppo CiViVo “Vèn eulta” Giorgia Spada, hanno partecipato al momento di consegna anche la sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi sociali e welfare Danilo Rinaldi.



Oltre a garantire l’apertura al pubblico dell’emporio, in queste settimane i volontari di “Vèn eulta” sono al lavoro anche per preparare gli allestimenti in occasione del Carnevale in programma a Santarcangelo: sarà l’occasione per promuovere l’attività solidale e raccogliere ulteriori fondi e donazioni.



Intanto sono già un centinaio i partecipanti al carro dell’emporio che sfileranno per le strade della città con costumi di Carnevale pienamente aderenti allo spirito sociale dell’emporio e del gruppo CiViVo: realizzati a mano e prevalentemente con materiali riciclati, il tema del carro sarà proprio quello dei beni alimentari, con maschere che ricorderanno pacchi di pasta, confezioni di latte, bottiglie di olio o di detersivi.



La sindaca Parma e l’assessore Rinaldi hanno ringraziato ancora una volta sia la Pro loco di Santarcangelo sia il gruppo “Vèn eulta”, per un impegno costante nei confronti della città attraverso un’attività che, per entrambe, lega la valorizzazione del territorio al sostegno della rete sociale.