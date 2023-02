Misano, si spegne il municipio per aderire a "Mi illumino di meno"

Attualità

Misano Adriatico

| 14:20 - 15 Febbraio 2023

Luci spente in Municipio, Misano Adriatico.

Anche quest’anno il comune di Misano Adriatico aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico e a stili di vita sostenibili lanciata nel 2005 da Caterpillar e Radio 2. Lo farà spegnendo domani sera l’illuminazione esterna della residenza comunale e della palazzina Bianchini.

Un gesto simbolico, che si unisce all’impegno concreto assunto dal comune di Misano Adriatico per il contenimento dei consumi energetici. È stato completato nei mesi scorsi il progetto di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione che ha portato all’installazione di oltre 5mila apparecchi illuminanti a Led che utilizzano energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili grazie alla certificazione "Go" fornita da HERA Luce.



Grazie a questo progetto è possibile risparmiare circa 287 tonnellate di petrolio e 619 tonnellate di CO2 all’anno. “Da anni aderiamo con convinzione a questa iniziativa – il commento dell’amministrazione comunale - perché crediamo che sia importantissimo sensibilizzare la cittadinanza su una tematica inderogabile come quella del contenimento dei consumi energetici. Una tematica ancor più cogente dopo gli avvenimenti dell’ultimo anno. A tal proposito, abbiamo avviato diverse iniziative nelle scuole perché è fondamentale che le nuove generazioni crescano con la consapevolezza dell’importanza di stili di vita sostenibili”.



E in questo solco si inserisce l’iniziativa “Green Food Week”: nella giornata di oggi, le mense scolastiche del Comune di Misano Adriatico propongono un menù e basso impatto ambientale per il pianeta. Un "cibo buono per noi e il pianeta", salutare e compatibile con le risorse agro alimentari.