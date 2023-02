Un dono per vedere meglio: ecco come donare i propri occhiali usati con la campagna Lions

Attualità

Rimini

| 14:05 - 15 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

Domenica 19 febbraio (dalle 9:30 alle 13:00) raccolta straordinaria di occhiali usati in piazza Tre Martiri a Rimini. Un programma nazionale Lions per festeggiare il ventennale di questa iniziativa che raccoglie, ricondiziona e dona gli occhiali a chi non se li può permettere, sia nel nostro Paese sia in ambito internazionale.



Oltre 1.700.000 occhiali donati, il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha “stupito” per gli importanti risultati raggiunti. Risultati dovuti all’incessante lavoro delle molte persone volontarie che hanno sacrificato il proprio tempo per la raccolta e aiutare coloro che sono nel bisogno. Lions Club Rimini Host ringrazia tutti coloro che contribuiranno alla raccolta di quest’anno, permettendo di raggiungere i prossimi prestigiosi traguardi.