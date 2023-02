Sostenibilità e risparmio energetico: anche Bellaria-Igea Marina si "illumina di meno"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:54 - 15 Febbraio 2023

Il Comune di Bellaria-Igea Marina illuminato di blu.

Bellaria Igea Marina aderisce anche per questo 2023 alla Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M'illumino di Meno”, che si celebrerà domani, giovedì 16 febbraio, attraverso una serie di iniziative.



“M'illumino di Meno”, nata da una campagna radiofonica dell’ormai lontano 2005 e promossa annualmente da Caterpillar e Rai Radio 2, è giunta quindi alla 19^ edizione; le finalità restano le stesse e sono incentrate su idee ed iniziative di sensibilizzazione al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili.



Per quest’anno, l'Amministrazione sposerà il “Decalogo” delle indicazioni per il risparmio energetico proposte dai soggetti promotori con il tema “Tutta una comunità energetica”. Una comunità della quale il Comune di Bellaria Igea Marina convintamente vuole fare parte; a testimonianza di ciò, si è inviata la partecipazione al bando regionale per la promozione dello studio di fattibilità delle comunità energetiche rinnovabili finalizzato alla successiva costituzione.



L'Amministrazione testimonierà la partecipazione alla Giornata non accendendo dal crepuscolo fino alla mezzanotte di domani le illuminazioni di piazzale Capitaneria di Porto, quelle di piazza Don Minzoni, nonché le illuminazioni esterne della residenza comunale di piazza del Popolo. Non mancherà inoltre, anche quest’anno, il contributo dell’Associazione Isola dei Platani, che in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina spegnerà le luminarie del centro commerciale naturale di Bellaria, luminarie per circa due chilometri coprono viale Paolo Guidi e vie limitrofe. Da anni, l’Associazione ha adottato un protocollo di risparmio energetico di altissimo livello, utilizzando illuminazione a led a bassissimo consumo e accendendola solo in orari mirati per la passeggiata serale in estate, e in inverno attualmente solo per due ore e mezzo, permettendo una piacevole passeggiata e shopping in un’atmosfera suggestiva e al contempo sostenibile.



Tra le iniziative legate a “Mi illumino di meno" va sottolineato anche il pomeriggio di “appuntamento al buio” per bambini che si svolgerà sempre domani presso la Biblioteca Comunale dalle ore 17.00. L'incontro è dedicato ai più piccoli e proporrà letture, laboratori e giochi a tema riguardanti la luce e l’illuminazione, sia naturale che artificiale. La biblioteca accoglierà a luci spente i più piccoli in un percorso fatto di parole ed emozioni nascoste tra le pagine di un libro.



Anche quest'anno quindi, il Comune di Bellaria Igea Marina sarà integrato e solidale ai principi di green economy e di qualità della vita e dell'ambiente.