Rimini, proseguono le misure emergenziali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico

Attualità

Rimini

| 13:49 - 15 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

A seguito del bollettino ARPAE di oggi, 15 febbraio, che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, nel territorio provinciale, proseguono le misure emergenziali già attivate automaticamente dal 14 febbraio. Le misure rimarranno in vigore fino al prossimo giorno di controllo, previsto per venerdì 17 febbraio quando ARPAE comunicherà il rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure.





Il testo integrale dell'ordinanza contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicata sui seguenti siti internet: www.comune.rimini.it o www.liberiamolaria.it.