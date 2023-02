Inquilina non paga l'affitto e pretende cifra monstre per andarsene: arriva Rete4

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:44 - 15 Febbraio 2023

Il proprietario della casa di Bellaria (Rete4, "Fuori dal coro".

Una casa acquistata all'asta con l'inquilina che non la lascia nonostante lo sfratto e senza neanche corrispondere l'affitto. La vicenda riguarda un appartamento a Bellaria - Igea Marina ed è stata raccontata nella puntata di martedì 14 febbraio dalla trasmissione Mediaset "Fuori dal coro". Il protagonista è Michele che vive a Cesano Boscone (Milano) con la compagna e 2 figli. Nel luglio 2021 si aggiudica una casa all'asta e nel gennaio 2022 ne diventa il proprietario. L'abitazione, di circa 150 mq, è abitata da una donna. Nell'aprile 2022 Michele comunica lo sfratto all'inquilina, il cui contratto sarebbe stato comunque in scadenza: l'appartamento va lasciato libero dal 9 novembre 2022. Nel servizio il proprietario racconta di aver anche proposto alla signora una "buonuscita" di 3000 euro e di aver ricevuto non solo un rifiuto ma anche un "rilancio": la donna avrebbe chiesto una cifra più alta. Michele si è anche recato sul posto per tentare di parlare con l'inquilina senza successo. Racconta inoltre di non poter prendere la cittadinanza di Bellaria - Igea Marina perché non ha ancora una residenza effettiva nel comune e di dover continuare a pagare le spese condominiali arretrate non corrisposte dalla signora. La donna, incalzata dall'inviato della trasmissione Mediaset, afferma di non aver pagato in quanto il proprietario è inadempiente rispetto ad alcuni lavori di manutenzione straordinaria al bagno dell'appartamento, che non sarebbero stati eseguiti. Michele risponde 'a distanza' in trasmissione lamentando di non potere accedere alla casa, né ai contatori, né ad altro luogo di sua proprietà. "Entro aprile devo lasciare la casa dove abito - dice ancora Michele - e se la situazione non si sblocca perderò anche le agevolazioni 'prima casa'. Adesso viviamo in un appartamento di 60 mq e siamo in 4. Il nostro sogno era di trasferirci al mare e quella residenza a Bellaria ci era sembrata la soluzione ideale".