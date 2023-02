Maxi cantiere Statale 16, inizia la fase più complessa per il traffico

Attualità

Rimini

13:41 - 15 Febbraio 2023

Archivio.





Nuove modifiche alla viabilità in arrivo dal 24 febbraio per il cantiere della maxi rotatoria all'incrocio tra la Statale 16 e la Consolare San Marino.



L'amministrazione comunale di Rimini, in una nota, evidenzia che si tratti della fase più complessa, "dal punto di vista delle lavorazioni e della gestione della viabilità". Partito il 6 febbraio scorso, con le prime modifiche alla viabilità e gli interventi di preparazione del cantiere, dalla fine della prossima settimana inizieranno infatti le attività di costruzione della rotatoria sull’attuale sedime della Consolare, una fase prolungata che prevede la rimozione di tutti gli impianti semaforici.



Dalla sera di venerdì 24 febbraio il cantiere impedirà il collegamento tra la zona monte e la zona mare attraverso la Statale 16 e via della Repubblica. Contestualmente sarà impedita la svolta a sinistra dalla statale 16 in direzione San Marino, oltre alla svolta in direzione mare (via della Repubblica) già in questa fase interdetta al traffico. Il collegamento per le due direzioni è garantito attraverso le rotatorie di via della Fiera e di via Montescudo, poste a nord e a sud dell’intervento.



Resta in funzione, pur con una diversa configurazione, la bretella di collegamento della Statale 16 verso la Consolare per chi proviene lato Ravenna, viceversa tutto il traffico proveniente dalla Consolare direzione monte-mare sarà deviato su una porzione della futura rotatoria direzione sud verso la rotatoria Montescudo. Da qui potranno tornare indietro per andare verso Ravenna o andare diritto per andare verso Ancona. Il traffico proveniente da Via della Repubblica direzione mare-monte sarà deviato sulla Via Euterpe.



Lo step successivo è fissato per il mese di luglio quando la Statale 16 sarà deviata su una porzione della futura rotatoria, in modo da avviare il completamento dell’anello e del percorso ciclopedonale e verranno garantite due corsie in direzione Ravenna e una in direzione Riccione.



Parallelamente proseguono i cantieri per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di via della Fiera – che ha visto l’entrata in esercizio dal 30 gennaio scorso di una nuova bretella di collegamento che resterà in funzione fino alla fine di giugno - e per il completamento della rotatoria via Montescudo/Coriano, con la realizzazione del sottopasso ciclopedonale che collega il parco di via Santerno con il percorso ciclopedonale previsto lungo via Coriano.



"Tutti gli snodi interessati dai lavori sono presidiati in maniera coordinata e specifica dalla polizia locale di Rimini, in punti che variano in base all’avanzamento dei cantieri e con un dispiegamento di personale che può variare in base al traffico monitorato anche grazie all’ausilio delle telecamere", chiosa l'amministrazione comunale di Rimini.