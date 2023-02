Capitan America, Uomo Ragno e Superman si calano dalle pareti esterne dell’ospedale

Attualità

Rimini

| 12:20 - 15 Febbraio 2023

I supereroi in ospedale - nella gallery alcuni di loro in azione.

In occasione della Giornata mondiale per la sensibilizzazione sul tumore infantile (15 febbraio), AROP ODV (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica) ha deciso di promuovere una iniziativa che coinvolge direttamente i piccoli ammalati del reparto di Oncoematologia dell’Ospedale infermi di Rimini.



“L’idea – spiega il presidente AROP, Roberto Romagnoli - parte da un gruppo di persone di “Superedilizia” che operano nell’ambito della “edilizia acrobatica” ovvero quella branca dell’edilizia che si occupa di lavori edili da svolgere in condizioni particolari, che hanno deciso di trasformare la loro professione in una occasione per regalare un sorriso a chi è costretto a lunghe degenze in ospedale. Spogliati dalla loro divisa da “operai specializzati”, indossano dei bellissimi costumi da personaggi della Marvel e svolgono una serie di evoluzioni acrobatiche lungo le pareti della struttura dell’Ospedale Infermi di Rimini, sotto gli occhi dei piccoli ammalati che potranno seguire lo spettacolo dalla finestra. Ma perché i Supereroi? Perché ci insegnano a sognare, ci mostrano la “forza” che ci aiuta ad affrontare le sfide quotidiane, ci insegnano a credere negli altri e ci dicono che dove ci sono delle difficoltà c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarci, ma soprattutto ci regalano emozioni e sorrisi. Ma, in fondo, i veri Supereroi sono tutti quei bimbi, quei genitori e quei parenti che, di fronte alla malattia, trovano quei “super poteri” che sono indispensabili per affrontare queste battaglie per la salute.”

“Oggi AROP ha fatto un grande regalo all’Oncoematologia pediatrica di Rimini – spiega la dottoressa Roberta Pericoli, responsabile dell'Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Infermi di Rimini - facendo calare dal tetto i cinque supereroi più amati dai bambini e per capire la bellezza di questa iniziativa basterebbe guardare le espressioni dei bimbi quando hanno visto i loro miti entrare, portando loro dei giochi. E’ stato veramente un momento di grande gioia e di grande leggerezza. Anche i bimbi più diffidenti si sono messi sulle ginocchia dei supereroi e hanno voluto fare le foto con loro. Hanno portato un po’ di magia in una giornata che sarebbe stata come tutte le altre..”