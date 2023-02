Calcio Prima: Bellariva, Montanari: 'Contro il Sala una prova di forza'. Sabato i Delfini

Sport

Rimini

| 08:57 - 16 Febbraio 2023

La prima rete di Leo Bargelli al Sala.

Il Bellariva (36 punti) è tornato a vincere dopo una sconfitta ed un pareggio e dopo i recuperi del mercoledì è al terzo posto alle spalle del Gatteo capolista (38, una partita in meno in casa del Roncofreddo) e del Morciano (37), con la sesta – il Villamarina – a -4.

Contro il Sala una vittoria autorevole maturata nel primo tempo con una doppietta di bomber Bargelli (21 gol).

“Un successo del collettivo, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo dopo l’espulsione di Pauri al 15’ della ripresa abbiamo controllato bene il match senza rischiare. Sono tre punti che danno morale, contro un avversario insidioso e che ci dà tranquillità. Ho visto la squadra tonica, in palla” dice l’attaccante Andrea Montanari, classe 1995.

Ai box per la rottura al tendine di achille il 16 ottobre nel match contro i Delfini (“nessun contrasto, ero solo in area: ho caricato troppo sul piede sinistro”), prossimo avversario della squadra di Denis Morolli , sabato in anticipo alle ore 15 a Rivazzurra, “Monta” – laurea in Scienze Motorie e personal trainer al Centro Freelife di via Tripoli – da spettatore non manca quasi mai e dunque conosce bene le dinamiche della squadra e l’umore dei compagni.



Montanari, ora la sfida contro i Delfini in lotta per evitare i playout.

“Sarà una partita complicata perché i Delfini la stagione scorsa si piazzò pari a noi ad un soffio dai playoff, a dispetto della classifica hanno dei valori, è una squadra compatta, difficile da affrontare anche perché bisognosa di punti, il Bellariva però non può fermare la sua corsa: abbiamo già perso due punti preziosi contro il Perticara”.



L’obiettivo della salvezza si può dire già raggiunto. Ora il mirino è solo sui playoff o fate un pensierino anche al primo posto?

“Dobbiamo vivere alla giornata nella consapevolezza della nostra forza che abbiamo dimostrato sul campo, non ci mettiamo pressioni e viviamo con serenità la posizione di alta classifica. Vogliamo continuare a divertirci: siamo lì e cerchiamo di restarci fino alla fine. Il campionato è difficile, combattuto, nello spazio di sei punti ci sono sei squadre e dunque già conquistare i playoff non sarà semplice. Per il primo posto, in tutta sincerità, vedo favorite altre squadre come Gatteo e Morciano”.



Qual è il punto di forza del Bellariva?

“Sotto il profilo tecnico l’equilibrio tra i reparti, ci giochiamo il primato di miglior attacco e miglior difesa per pochi gol con altre tre, quattro squadre, abbiamo in Leo Bargelli un fromboliere mostruoso (21 gol dei 33 di squadra). Siamo una formazione solida, compatta, rodata perché molti di noi hanno giocato insieme in passato. E poi c’è l’aspetto umano, un gruppo unito che mister Morolli sa gestire al meglio facendone un punto di forza”.



Se deve trovare un aspetto da migliorare quale indicherebbe?

“Possiamo fare meglio in zona gol, segnare di più arrivando alla rete con un maggiore numero di giocatori”.



Montanari, quando rientrerà?

“Ho 27 anni, voglio tornare a giocare al più presto, spero prima addirittura della fine della stagione. Mi sto allenando duramente per questo”.