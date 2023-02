Rimini: adolescenti e genitori, incontri al Centro per le Famiglie

Attualità

Rimini

| 10:52 - 15 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Dopo la calorosa partecipazione al primo emozionante incontro del 2023, continuano gli appuntamenti del Centro per le Famiglie con "Adolescenti e genitori: restare presenti", rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti.



Il percorso é promosso dall'Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative ed organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio.



Il prossimo incontro sarà: Giovedì 16 Febbraio 2023, ore 20:45

Rel-Azionamoci!

Social, gaming e relazioni digitali: come essere genitori curiosi in un mondo iperconnesso presso l'I.C. Marvelli, via Covignano 238, Rimini



A cura di Paola Camporesi, psicologa e psicoterapeuta, ed Elena Lucarella, psicologa e psicoterapeuta [Attività sostenuta dal Piano locale di contrasto al gioco d'azzardo patologico, Piano di zona per la salute e il benessere sociale, Distretto di Rimini, Programma Attuativo 2022]



L'uso intensivo di internet, la penetrazione profonda delle nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni e l'aumento delle relazioni digitali, hanno modificato la vita e gli interessi dei ragazzi e delle ragazze adolescenti contemporanei, lasciando gli adulti spesso impreparati a gestire questa sfida nella crescita dei propri figli o dei propri studenti. Un utilizzo non pienamente consapevole dei device può esporre anche a potenziali rischi, in particolar modo durante una fase delicata come il periodo dell'adolescenza. Lo strumento digitale non è "cattivo" in sé, ma è fondamentale accettare la sfida di educare i ragazzi all'uso.



Come accompagnare dunque, in quanto adulti di riferimento, i ragazzi in questo compito?







Durante la serata si approfondiranno i principali bisogni adolescenziali ai quali social e videogames rispondono, per comprendere quali attrattive abbiano per i ragazzi.



Rifletteremo insieme su come rendere più efficace la relazione educativa, sul significato e la coerenza delle regole messe in campo, così da favorire con i ragazzi un dialogo costruttivo che promuova riflessioni personali ed un uso consapevole.







Il percorso "Adolescenti e genitori: restare presenti" prosegue nei mesi successivi con l'obiettivo di continuare a riflettere sui temi legati a questa fascia d'età, raccontando l'adolescenza, attraverso i cambiamenti fisici, la maturazione emotiva, le prime sfide relazionali e le passioni dei ragazzi.







I ragazzi e le ragazze del laboratorio stabile di Alcantara Teatro cureranno l'introduzione alle serate in calendario, condividendo con gli adulti presenti pensieri ed emozioni.







Si ricorda che per tutti gli appuntamenti l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Non è necessaria l'iscrizione.