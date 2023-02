Rimini, ‘Una luce per l’Ucraina’ fiaccolata ad un anno dall’inizio della guerra

Attualità

Rimini

| 10:48 - 15 Febbraio 2023

Profughi in fuga dall'Ucraina.

A quasi un anno dall’invasione russa dell’Ucraina a Rimini una fiaccolata organizzata dall’associazione radicali Rimini ‘Piergiorgio Welby’. Per il 24 febbraio verrà organizzata ‘Una luce per l’Ucraina’ con partenza presso l’Arco di Augusto alle ore 18 e arrivo in piazza Cavour. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la comunità ucraina e a tutte le associazioni ucraine del territorio di Rimini. “Dalla libertà dell’Ucraina passa la libertà dell’Italia e di tutta Europa e il conflitto sembra sempre più uno spartiacque storico a cui non possiamo restare indifferenti, c’è in gioco la sussistenza dei valori di libertà, diritto e democrazia, abbiamo il dovere di prendere una posizione non ambigua perché laddove vi è un aggredito ed un aggressore una posizione equidistante implica l’accettazione delle barbarie e delle stragi perpetrate dall’invasore e ciò è disumano e inaccettabile” scrivono gli organizzatori.