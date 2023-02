Auto a ruote all'aria sopra ad un fosso: incidente in via San Martino in XX

Cronaca

Rimini

| 10:19 - 15 Febbraio 2023

L'auto coinvolta nell'incidente - nella gallery le operazioni di soccorso.

Auto su un fianco con ruote all'aria, letteralmente sopra ad un fosso. E' successo oggi, mercoledì 15 febbraio, poco prima delle 9 in via San Martino in XX nella zona di Ca' Baldacci vicino all'impianto di Biodigestore Hera. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio. Al volante del mezzo, che procedeva in direzione di Sant'Aquilina, una donna di circa 54 anni. Secondo le prime informazioni fortunatamente non avrebbe riportato traumi seri. In un primo momento era stato chiesto l'intervento dell'elisocorso con destinazione il Bufalini di Cesena, cosa poi giudicata non necessaria. La 54enne è stata portata in ambulanza in ospedale a Rimini.

La zona, a detta dei residenti, è spesso interessata da incidenti causati da un passaggio difficoltoso per il transito di camion che si recano all'impianto Hera. La strada è piccola e spesso la presenza di grossi mezzi non ne facilita la percorribilità.

Per i rilievi ed i soccorsi è stato necessario chiudere la via San Martino in XX nei due sensi di marcia.

Presenti sul posto personale del 118, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.