Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Juniores ancora a bersaglio (2-0)

Sport

Gabicce Mare

| 09:50 - 15 Febbraio 2023

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

Secondo successo di fila per la Juniores, pareggio della squadra Allievi e doppio tonfo delle formazioni Giovanissimi.



JUNIORES



Gabicce Gradara – Mondolfo Marotta 2-0



Seconda vittoria consecutiva per la squadra di mister Gaudenzi: 2-0 contro il Mondolfo Marotta. Il Gabicce Gradara parte subito all'attacco con Finotti che lambisce il palo. Il gol al 4': Petese lancia Cecchini che davanti al portiere si fa respingere il tiro, ma non sbaglia sulla ribattuta: 1-0. Il Gabicce Gradara cerca subito il raddoppio con Semprini che tira dalla distanza. Gli ospiti si fanno vedere al 24' con conclusione da fuori che non impensierisce Francolini. Il portiere si ripete con un gran intervento al 35' respingendo una punizione dalla distanza. Al 39' occasione per Finotti che calcia debolmente. Allo scadere della prima frazione il Mondolfo Marotta colpisce il palo esterno.



In apertura di ripresa Gabicce Gradara pericoloso con Mancini e Cecchini. Al 69' il raddoppio: Cecchini conquista palla a centrocampo, serve Bergamini che dribbla il difensore avversario e con un tiro da fuori realizza il 2-0. Al 74' Cecchini si invola in area di rigore, il portiere para. La squadra locale ci prova ancora all'80' con capitan Semprini su punizione (alta). Prima dello scadere Franca si avventura con un'azione solitaria partita dalla fascia destra, ma al momento di tirare in area di rigore viene anticipato dai difensori avversari che gli negano la gioia del gol.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro fuori casa, sabato 18 febbraio contro il K Sport Montecchio.



GABICCE GRADARA: Francolini, Mancini (3' s.t. Sarli), Franca, Andreani (30' s.t. Giacchetti), Mouthahhir, Semprini, Magi A. Magi F. (3' s.t. Gaggi), Petese (3' s.t. Bergamini), Cecchini, Finotti. A disp. Borselli. All. Lazzaro Gaudenzi



ALLIEVI



Fermignano-Gabicce Gradara 1-1



Pareggio a Fermignano per 1-1 per la formazione di Iachini. Ottimo avvio con due occasioni nei primi due minuti: prima Finotti davanti al portiere si fa parare il tiro, poi Sarli calcia di poco alto. Al 12' punizione per il Fermignano parata da Nobile. Da qui in poi ma solo Gabicce Gradara: al 16' angolo di Pataracchia e colpo di testa di Mancini di poco alto; al 17' lancio di Boccalini per Buccino, cross in mezzo per Bergamini e tiro parato. Il Gabicce Gradara spreca tanto: al 19' lancio di Sarli per Buccino che tira sul portiere, al 33' e al 35' è Bergamini protagonista: il portiere si salva sulla prima conclusione e sulla seconda colpisce il palo.



Nella arriva la beffa al 6': sull’unica disattenzione difensiva viene concesso un rigore per fallo di Magi Filippo e il Fermignano si porta in vantaggio: 1-0. La squadra di mister Iachini non molla: al 16' tiro da fuori area di Magi Filippo e il portiere, di gran lunga il migliore della sua squadra, para; al 25' finalmente su un cross Magi Filippo di piatto in mezzo all'area riporta in pareggio la gara(1-1). Al 30' assist di Bergamini per Sarli ma il suo tiro viene parato dal portiere, al 44' ancora Sarli e ancora il portiere gli dice di no; al 47' tiro di Bergamini a cui la soddisfazione del gol viene negata da un salvataggio sulla linea di difensore avversario.



Prossima partita Gabicce Gradara-Urbania domenica 19 febbraio ore 11.



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Mancini,Sciuto, Rossi, Pataracchia, Finotti(40' st. Della Costanza), Magi Filippo, Bergamini, Sarli, Buccino (20' st. Farroni). All. Iachini.





GIOVANISSIMI 2008



Gabicce Gradara - Villa San Martino 3-8



Non basta al Gabicce Gradara il vantaggio di 2-1 dopo il primo tempo con una super prestazione per aver la meglio di un Villa San Martino spietato nei secondi 35'. 8-3 il risultato finale. A segno Rossini, Terenzi e Andruccioli.



Prossimo match sabato 18 ore 16.30 a Senigallia.







GABICCE GRADARA: Valentini, Del Bene (Ricci), Mosconi, Andruccioli, Luzi(Ridolfi), Ferraj(Fosca), Annibalini, Gaudenzi, Terenzi, Guidi (Sciuto), Rossini. All. Mendo-Baffioni.







GIOVANISSIMI CADETTI 2009



Marotta Mondolfo-Gabicce 3-1



Inizio di partita a rilento per i cadetti che vanno sotto di un gol nel primo tempo. Secondo tempi scoppiettante con reti di Mancini due volte e Falcioni.



Prossimo match sabato 18 con Acc. Granata ore 15.00 a Gabicce



GABICCE GRADARA: Tommasini (Bertozzi), Ricci (Rossini N.), Caico (Grandicelli), Benedetti, Buscaglia, Diotalevi, (Orazi), Gaudenzi (Amadori), Mancini, Ballarin. All. Mendo-Baffioni.



Nella foto: la squadra Juniores