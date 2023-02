Calcio D, Sant'Angelo: multa di 2.500 euro e una partita a porte chiuse

Sport

Riccione

| 20:18 - 14 Febbraio 2023

La sindaca di Riccione Daniela Angelini con Benjamin Mokulu e Arthur Celino Alexandre Pinto Rodriguess,.

In merito ai fatti di Sant'Angelo - United Riccione il giudice sportivo ha sanzionato il club lombardo con una ammenda di 2500 euro e una giornata a porte chiuse per avere i propri sostenitori . si legge nella motivazione - nel corso della gara, lanciato un tubo di plastica sul terreno di gioco che sfiorava un calciatore avversario. I medesimi, nel corso del secondo tempo ed in più occasioni, profferivano espressioni discriminatorie per motivi di razza all'indirizzo di alcuni calciatori di colore della squadra avversaria creando una situazione di tensione tra il pubblico presente in tribuna.



E' stato inoltre inibito a svolgere ogni attività fino al 30 giugno il dirigente del club Gianmarco Sorrentino. Motivazione: "Allontanato per aver fatto indebito ingresso sul terreno di gioco ritardando la ripresa della gara e profferendo espressioni offensive all'indirizzo di un calciatore e della panchina avversaria, al termine della gara, dopo essere entrato nuovamente sul terreno di gioco, protestava all'indirizzo di un tesserato avversario e lo colpiva con un violento calcio al petto contribuendo ad alimentare disordini tra i sostenitori".