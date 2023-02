Calcio Terza, Garden capolista, capitan Benedetti: 'Il destino è nelle nostre mani'

Sport

Rimini

| 18:49 - 14 Febbraio 2023

Giovani portieri in allenamento al Garden sotto la guida di mister Loretta Marini.

Il punto settimanale sulla sezione calcio del Garden. In Terza riprende il duello al vertice con il Gemmano. Intensa l’Attività di Base.



ATTIVITA' AGONISTICA

Fermo il campionato Under 16 interprovinciale (rinviata la partita in trasferta a Santa Sofia per neve), la squadra di Paolo Zani ritorna in campo sabato 18 sul sintetico di Gatteo opposto al Del Duca Grama (ore 15.30).

La squadra Under 14 di Andrea Pagliarani chiude al quarto posto la fase invernale. Nell'ultima partita con una formazione sperimentale è stata sconfitta sul campo dell'United Riccione per 9-1 con un incredibile finale caratterizzato da quattro gol subiti negli ultimi cinque minuti di gioco. Quasi un record. In attesa della fase primaverile continuano allenamenti e amichevoli.



ATTIVITA' DI BASE



E' a pieno regime l'Attività di Base. In settimana si sono disputati gli incontri delle cinque categorie. Ottima partita, ben giocata ed equilibrata quella dei 2011 sul terreno amico contro La Fiorita. Doppio confronto per i 2012 contro Delfini e San Lorenzo; i 2010 hanno sfidato il Rivazzurra nel primo turno del girone delle finaliste; i 2013, rinviata la sfida contro il Novafeltria (sarà recuperata sabato pomeriggio al Garden), hanno affrontato il Promosport. In settimana in campo i 2010 e 2011 contro il Villa Verucchio e i 2012 e 2013 contro il Rimini United.



TERZA CATEGORIA

Appaiato al Gemmano in vetta alla classifica (32 punti), il Garden affronta sabato sul campo di San Vito il pericoloso Colo Colo mentre più agevole l'impegno del Gemmano in casa contro il fanalino Promosport. Per il Garden le due partite da recuperare contro Promosport e Gemmano si giocheranno rispettivamente sabato 25 febbraio e sabato 4 marzo.

L'esterno d'attacco della squadra di Pasquale Martino Francesco Benedetti spiega: “Lo stop non ci voleva perché eravamo in buona condizione e quando una squadra molto over come la nostra perde il ritmo c'è sempre qualche insidia; tuttavia ci siamo allenati al meglio e siamo pronti riprendere la sfida – dice il capitano, 43 anni, nel 1993 campione d'Italia Allievi con il Rivazzurra di Firmino Pederiva, poi giocatore di Eccellenza e Promozione, infine tecnico nel settore giovanile del Rimini e vice alla Juvenes Dogana di mister Amati -. Il destino è nelle nostre mani, dobbiamo cercare di fare più punti possibile”.



Benedetti, operato quattro volte ai legamenti crociati, fotografa bene lo spirito di gruppo: 'Siamo sorretti tutti da una grande passione per il pallone, per quanto mi riguarda continuerò a giocare finché il fisico me lo permette; la squadra si è formata in extremis e siamo partiti in ritardo per problemi organizzativi e logistici lasciando per strada punti preziosi per poi recuperare terreno con un bel filotto di risultati. Ora siamo al vertice con il Gemmano. Fino alla fine sarà un bel duello”.