Calcio Promozione, Narducci: 'Sampierana, nel derby con il Due Emme serve tanta intensità'

Sport

Cesena

| 18:16 - 14 Febbraio 2023

Il centrocampista della Sampierana Marco Narducci.

In attesa di recuperare il match contro il Sant’Ermete (mercoledì 22 sul sintetico di Gatteo, ore 20,30), la Sampierana affila le armi per il derby di sabato in anticipo (ore 15) sul terreno amico contro il Due Emme, sesto in classifica e protagonista di un campionato molto positivo. Un match da vincere visto che il Gambettola è leader a +2 con una partita in più.



Marco Narducci, lo stop forzato è stato un handicap per voi?



“Dopo tre partite in sette giorni – Misano, Novafeltria e Torconca – siamo tornati al lavoro della settimana tipo che con i recuperi di mezzo non si rispetta e abbiamo potuto tirare un po’ il fiato per affrontare il derby al meglio. E’ vero che tre partite in sette giorni le avremo in calendario nella settimana successiva, però recupereremo sul campo sintetico di Gatteo, una superficie su cui siamo abituati: a San Piero abbiamo vinto nove partite e pareggiata una. Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno”.



Sorpreso dal pareggio del Gambettola a Bellaria?



“A questo punto della stagione non ci sono partite dall’esito già scritto, chi per salvarsi, chi per evitare i playout o chi per andarci, tutti raddoppiano le forze, quindi il pareggio del Nanni mi ha sorpreso ma non troppo. Anche noi pur dominando abbiamo pareggiato a Misano, una pericolante, ma lì è stata un po’ colpa nostra perché pur in dieci dal 7’ abbiamo sprecato tanto nella prima frazione e la partita è rimasta aperta. Poi – ma in questo caso c’entra l’arbitro – è stato cacciato Lanzi, un attaccante fondamentale per la nostra squadra e alla fine siamo stati beffati. Ci sta del resto lasciare in una stagione qualche punto per strada. Dobbiamo lavorare al meglio sui dettagli perché alla fine sono quelli che fanno la differenza”.



Veniamo alla Due Emme. Che partita sarà?



“Io sono nativo di Mercato Saraceno e ho giocato nelle giovanili del Due Emme, mi sento un po’ un ex. Ci conosciamo tutti tra noi giocatori perché siamo tutti nati nell’arco dei 15 chilometri, il fratello del nostro Canali è il ds del Due Emme, l’allenatore Rossi ha allenato la Sampierana, Corbara è un ex sull’altra sponda e potrei continuare. Mi aspetto un avversario ancor più rognoso del solito, ci vorrà fare la festa per mettere la ciliegina sulla torta di una stagione ottima visto che il Due Emme è abituata a lottare per la salvezza. Si affrontano due squadre che si conoscono molto bene, a memoria, per cui saranno gli episodi a fare la differenza”.



Che cosa dovrete fare per vincere?



“Dare ritmo alla partita, giocare con tanta intensità, stare svegli sulle seconde palle e siccome mi immagino una partita bloccata dovremo sfruttare le poche occasioni che ci saranno, cioè essere più cinici dalla trequarti in su”.



Otto gol a referto, per Narducci è una stagione d’oro…



“Non ho mai vinto un campionato e a 33 anni non so se avrò altre occasioni per giocarmi un salto di categoria. E una stagione affascinante comunque vada a finire, altre così tirate ed avvincenti non ricordo di averne vissute. Ora voglio tagliare il traguardo dei dieci gol. Il primo posto? Pensiamo ad una partita per volta e poi vediamo. Ce la giochiamo alla pari. Il Gambettola ha più soluzioni in fase offensiva e solisti che possono risolvere il match; noi un ottimo collettivo di under ed over: ce la giochiamo alla pari”.