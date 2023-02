Musica, il terzo appuntamento di "Piccoli mondi" è dedicato a David Bowie

Eventi

Riccione

| 16:21 - 14 Febbraio 2023

David Bowie.

Domenica 19 febbraio a Riccione, alle 17, spazio alla musica con il terzo appuntamento di “Piccoli mondi”.



Sul palco della Nuova Sala Africa, “L'uomo che cadde sulla Terra” un progetto di canzoni e narrazione dedicato a David Bowie, curato e organizzato da Rimini Classica.

“L'uomo che cadde sulla Terra” è un viaggio attraverso l’arte straordinaria di una leggenda della nostra epoca che più di altre ha definito, indelebilmente, il proprio presente e il futuro di tutti noi. Sul palco un quartetto d’eccezione con Houdini Righini (voce), Marco Mantovani (pianoforte), Massimo Marches (chitarra, basso ed elettronica), Aldo Maria Zangheri (viola)



Questo è il primo di due appuntamenti musicali, il prossimo sarà dedicato a Elton John e Amy Winehouse il 5 marzo.





Programma Piccoli Mondi

05 marzo, "Elton&Amy" - concerto di Rimini Classica

12 marzo, "Un nonno da cortile" - Strada San Germano APS (teatro per famiglie)





La rassegna si svolge presso: Nuova Sala Africa, via Gramsci, 39 - Riccione.

Spettacoli e concerti, ore 17.

Ingresso teatro per famiglie, 7 euro, posto unico.

Ingresso concerti, 10 euro, posto unico.

Prevendita biglietti www.liveticket.it/riminiclassica

Info: 320.7280791