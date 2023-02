Basket Promozione: Sunrise e Eagles fanno il colpaccio

Sport

Rimini

| 15:37 - 14 Febbraio 2023

I risultati del campionato di Promozione girone F.





SG TIBERIUS – SUNRISE 66 – 77 dts



(18-14; 39-27; 52-52; 63-63)



Basket 2000 Rimini/San Marino: Del Fabbro 16, Mazza, Neri, Magnani 3, Benzi 6, Campajola 16, Ferrini 19, Fabbri, Ambrassa 4, Baldassarri, Accardo 2, Stabile. All. Brienza.



Sunrise Rimini: Mussoni 2, Amadori 10, Bronzetti 1, Monti 21, Genovino, Casadei 3, Del Turco 4, Corsetti, Gatti, Sansone 18, Malagrida, Carigi 18. All. Botteghi.





BELLARIA BASKET – EAGLES 77 – 78 d3ts



(12-17; 22-27; 39-45; 52-52; 62-62; 71-71)



Bellaria: Polanco 6, Giorgetti 3, Ricciotti L. 10, Maggioli, Stefanini, Donati, Souihi ne, Tassinari 31, Foiera 19, Vernocchi ne, Squadroni 8. All. Ricciotti D.



Morciano: Di Sciullo 13, Bacchini 5, Leardini 1, Guastafierro 10, Zavatta 2, Ortenzi 15, Tontini, Maioli 16, Torkmani ne, Rastelli ne, Casadei Massari 16. All. Chiadini.





QUADRO PIANO – SANTARCANGIOLESE BASKET 84 – 56



(23-13; 49-29; 70-32)



Faenza: Santo 21, Troni 16, Boero 15, Pezzi 9, Santini 6, Bulzacca 5, Marziali 4, Anghileanu 4, De Luca 4, Melandri. All. Vespignani.



Santarcangelo: Fabbri 15, Caverzan 14, Zaghini 13, Rossi 10, Balducci 2, Gueye 2, Vertaglia, Ceccarelli, Fabbri. All. Bezzi.





LUSA BASKET – TIGERS BASKET 2014 71 – 58



(22-14; 36-31; 60-40)



MassaLombarda: Ugulini 7, Spinosa 5, Pietrini 23, Montanari ne, Dalla Malva 2, Asioli 4, Orlando 4, Del Vecchio 19, Rivola 3, Castelli, Brignani 4, Berardi. All. Solaroli.



Tigers Forlì: Liverani 8, Poggi ne, Naldi 5, Mariani 6, Lotti 10, Paganelli ne, Petrini, Brunetti J. 6, Brunetti N. 5, Rossi 11, Gavelli 7. All. Lapenta.



AICS JUNIOR BASKET – APD SAN PATRIGNANO 83 – 54



(19-15; 29-33; 49-44)



Aics Forlì: Gori 4, Scozzoli 9, Celli, Bondi 7, Siboni, Sansoni 13, Corzani 22, Gardini 7, Martinelli 8, Ghetti 7, Barzanti 6, Ilinca. All. Mambelli.



San Patrignano: Montanari, Angeli 12, Magni 1, Gobbi 7, Agostini 14, Trombin 3, Cardarelli, Bindi 2, Romboli 15, Cupparoni. All. Gregori.





SPORTING CLUB CATTOLICA – LIB. GREEN FORLI’ 15-02-2023 – 21:30



CLASSIFICA



Lusa Basket MassaLombarda 30; Faenza Basket Project 26; Tigers 2014 Forlì, 24; Basket 2000 San Marino/Rimini 18; Eagles Morciano 16; Libertas Green Forlì*, Sunrise Rimini 14; Aics Forlì 12; S.C. Cattolica* 10; Santarcangiolese, San Patrignano 6; Bellaria 2.

* una partita in meno.