Futsal RSM, il derby al Fiorentino. Virtus e La Fiorita ok

| 15:29 - 14 Febbraio 2023

E' un derby a tinte nettamente rossoblu quello che si aggiudica il Fiorentino contro i rivali del Tre Fiori. Nel big match della 18^ giornata di campionato sammarinese di futsal è la squadra di Matteo Michelotti ad avere la meglio su quella di Alex Bugli grazie ad un rotondo 6-0. Mattatore della serata è stato Danilo Busignani, autore di ben cinque gol. Le danze per i rossoblu sono aperte in avvio da Matteo Moretti poi i primi due gol del bomber della Nazionale prima del riposo. Nella ripresa Busignani completa la sua serata con altri tre gol, salendo in classifica marcatori a quota 34 diventando così il nuovo capocannoniere con una lunghezza su Massimiliano Bernardi. Fiorentino che grazie alla vittoria mantiene sempre la testa della classifica aspettando la Folgore in campo questa sera alle 21:30 al Multieventi contro la Libertas.



Della caduta del Tre Fiori ne approfittano le inseguitrici La Fiorita e Virtus. I gialloblu di Montegiardino si impongono 4-1 sul Domagnano e agganciano in classifica proprio la squadra di Fiorentino a quota 36. La squadra di Ghiotti la sblocca in avvio con Jacopo Giuccioli ma il Domagnano la pareggia poco dopo con la bella punizione di Alessio Faetanini. Gialloblu che mettono il naso avanti con la punizione di Belloni e poi la chiudono definitivamente con l’autorete di Zanfino e di nuovo con Giuccioli. I giallorossi di Mussoni incappano così nella seconda sconfitta consecutiva ma restano al sesto posto.

Continua invece il buon momento della Virtus che batte il Murata per 3-0 e sale sempre più in classifica. I neroverdi infatti – grazie alla quarta vittorie nelle ultime cinque – sono attualmente in solitaria al quinto posto con 34 punti. Doppio vantaggio nella prima frazione grazie ai gol di Paolo Casadei e Giuliano Sensoli, la pratica poi viene chiusa nel finale di gara con Alex Pascucci. Si interrompe invece la striscia positiva del Murata che durava da tre turni (due vittorie ed un pari): i bianconeri restano però in zona playoff con tre lunghezze di vantaggio.

Dietro a Virtus e Domagnano troviamo la Juvenes-Dogana, fermata sul pareggio nel derby di Serravalle con il Cosmos. Gialloverdi avanti con Michael Mauri in avvio poi nella ripresa Lorenzo Bacciocchi pareggia i conti per la squadra di Zonzini. Nuovo vantaggio al 55’ del Cosmos con Stefano Zanotti ma Simone Chezzi trova il pari qualche minuto dopo. Juvenes-Dogana che come detto resta dietro al Domagnano di una sola lunghezza e saldo al settimo posto, Cosmos che guadagna un punto ma resta ancora fuori dalla zona playoff, attualmente però distante solo tre punti.

Spettacolare pareggio anche tra Faetano e Tre Penne. La gara viene sbloccata da Dinatale per i biancazzurri, il Faetano reagisce e trova il pari con El Attar ma il giocatore del Tre Penne è in stato di grazia e segna altri due gol. I gialloblu non ci stanno e nella ripresa prima Dominella poi di nuovo El Attar rimontano il doppio svantaggio e la chiudono sul 3-3. Tre Penne attualmente in zona playoff al dodicesimo posto, proprio sopra al Faetano distante due lunghezze.

Preziosa vittoria del San Giovanni che seppur di misura ha le meglio sul Cailungo. Il gol vittoria porta la firma di Alberto Volpinari nella ripresa che permette così alla squadra di Gualtieri di entrare in zona playoff. Nel finale animi un po’ accesi con le espulsioni di Davide Agostini e Andrea Zonzini per i rossoneri. Il Cailungo del tecnico Bollini incassa la quarta sconfitta consecutiva e resta fanalino di coda con soli 4 punti.