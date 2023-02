Protezione civile, l'associazione Misano 2030 raggiunge quota 55 soci

Attualità

Misano Adriatico

| 14:49 - 14 Febbraio 2023

Una riunione di Misano 2030.





Con la seconda serata svoltasi a Misano presso la palazzina Bianchini, giovedì 9 febbraio, si è concluso il ciclo di incontri di presentazione alla città della neonata Associazione di Protezione Civile "Misano 2030".



“Il bilancio di queste serate - dichiara il presidente Davide Siliquini- è stato molto positivo, poiché abbiamo riscontrato una notevole ed incoraggiante partecipazione, oltre all'interesse manifestato verso la nostra mission che è quella di promuovere un'azione divulgativa riguardante i piani di sicurezza comunali in caso di emergenza e della cultura del volontariato per costituire un nucleo operativo di supporto alla Protezione Civile".

Tanta è la soddisfazione per la rapida crescita che sta avendo l’associazione: con le 21 adesioni sottoscritte nelle due serate è stata raggiunta quota 55 soci.



“Un grande risultato raggiunto in poco tempo – sottolinea il presidente Siliquini -che ci incoraggia e ci stimola a proseguire con determinazione ed entusiasmo nella concretizzazione di questo importante progetto”.



Nelle prossime settimane verranno organizzati i corsi di formazione gratuiti, propedeutici ad acquisire le competenze di base necessarie per poter essere di supporto alle attività svolte dalla Protezione Civile.