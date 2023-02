Novafeltria, nuova piscina in area ex campo da calcio: avrà spazi all'aperto per l'estate

Attualità

Novafeltria

| 14:39 - 14 Febbraio 2023

Nel riquadro il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini.



Grazie ai fondi del Pnrr per l'edilizia scolastica, a Novafeltria verrà realizzata una nuova palestra a disposizione della cittadinanza e degli studenti dell'Istituto Scolastico Tonino Guerra. Ieri sera (lunedì 13 febbraio) il consiglio comunale di Novafeltria ha dato il via libera alla donazione modale di una superficie nell'area dell'ex stadio comunale: la nuova struttura avrà superficie coperta pari a quella della struttura di via Rino Molari, che attualmente ospita anche la piscina e che sarà sottoposta a demolizione, con spese a carico della Provincia di Rimini, e successiva realizzazione di un'area verde. La nuova palestra sarà realizzata entro il 2026, tempistiche previste dai bandi del Pnrr.



Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini esprime soddisfazione, a margine del consiglio comunale, assicurando, da parte della sua amministrazione, il massimo impegno per reperire i fondi per la costruzione della nuova piscina. Il progetto, da 1 milione di euro, è stato presentato a un bando nazionale, entrando nella graduatoria dei progetti finanziabili, ma al momento non finanziati: nel caso in cui le risorse del bando dovessero essere estese, Novafeltria tornerebbe in gioco, altrimenti si cercherebbero altre strade, al fine di donare alla cittadinanza la nuova struttura e poter "assorbire" la demolizione della vecchia piscina. Quella nuova sarà realizzata sul lato fiume dell'area dell'ex campo da calcio: una parte della struttura sarà all'aperto, da sfruttare d'estate, con i fruitori che potranno godere della splendida veduta della Rocca di Maiolo.



La realizzazione della nuova palestra e della piscina rientrano nell'ambito di un progetto di rigenerazione urbana: l'area dell'ex stadio comunale di Novafeltria diventerà una cittadella dello sport, con annessi campi da tennis e da padel, nonché un anfiteatro, un'area verde di collegamento tra il centro storico di Novafeltria e l'istituto Scolastico Tonino Guerra. Il Comune di Novafeltria è in attesa di novità sui finanziamenti, tramite i bandi per la rigenerazione urbana.



In merito alle accuse dei consiglieri di minoranza di Rin-Nova, Zanchini sottolinea che i progetti di riqualificazione dell'area sono stati tra i punti focali della campagna elettorale di "Percorso Comune" e che gli interventi sono stati disposti nel pieno accordo con la direzione scolastica del Tonino-Guerra e con i gestori delle strutture sportive, in primis la polisportiva Valmar e il locale circolo tennis.



ric. gia.