Perseguita e aggredisce l'assistente sociale che lo aveva aiutato: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:28 - 14 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

Perseguita l'assistente sociale che in passato lo aveva aiutato e assistito, arrivando a vere e proprie aggressioni fisiche nei confronti dell'operatrice. Come riporta l'ANSA, un tunisino di 39 anni è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore, Davide Ercolani. L'assistente sociale si era vista costretta già in maggio a denunciare il Nordafricano per i continui pedinamenti e appostamenti, culminati in alcuni casi in vere e proprie aggressioni fisiche. Dopo mesi di percosse e minacce di morte, fino all'ultimo episodio grave dello scorso gennaio, sussistendo il concreto rischio di recidiva, il gip ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere per il 39enne.