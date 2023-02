Ginnastica Riccione, prima storica vittoria in A2: Seitz da urlo

Sport

Riccione

| 13:35 - 14 Febbraio 2023

Foto di N.Pancot.

Al “Nelson Mandela” di Firenze arriva la prima storica vittoria in una prova di A2 della Ginnastica Riccione. E arriva con un punteggio da urlo: 151.500. Merito di una prestazione corale di alto livello da parte di tutte le ginnaste che difendono i colori della Perla verde, con ciliegina sulla torta la prova super della nazionale tedesca Elisabeth Seitz, protagonista di una parallela (è la campionessa europea in carica) da stropicciarsi gli occhi (14.350).



“Siamo tutti molto contenti e orgogliosi di questo risultato – commenta il presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio – Per arrivare primi abbiamo dovuto fare gli straordinari e ottenere un punteggio importante per la serie A2, perché la Libertas Vercelli ha chiuso con 150.100. Faccio i complimenti alla società seconda classificata e anche alla terza, la Gin. Art. Lissonese (che ha chiuso con 146.350, ndr). La cosa che mi ha fatto più piacere è aver visto una squadra in crescita. È ovvio che Elisabeth Seitz ha fatto la differenza, però se togliamo i suoi punti la squadra sarebbe arrivata comunque sul podio, a testimonianza che possiamo contare su un blocco squadra che funziona. Non mi esalto e non ci esaltiamo come società più di tanto perché il campionato è ancora lungo e difficile. Siamo già proiettati mentalmente verso la seconda gara, che si disputerà a Ravenna il 3 e 4 marzo prossimi. Il nostro obiettivo sarà sempre cercare di esprimere una bella ginnastica, continuando ad affrontare questo campionato con umiltà e serenità. Poi vediamo quello che succede”.



Entrando più nel dettaglio tecnico. “Abbiamo ammirato la splendida parallela di Elisabeth, che ha confermato di essere tra le migliori ginnaste in Europa. Ottima conferma anche per Caterina Cereghetti, che due mesi dopo essersi laureata campionessa italiana Gold Senior è stata artefice di una prestazione all-around che ha superato i 52 punti (con 13.000 alle parallele e 13.350 alla trave, ndr). Credo che sarà ricordata però la prestazione dell’intera squadra perché quel punteggio non la fa il singolo, ma la squadra. Molti degli addetti ai lavori presenti si sono complimentati con noi per la crescita della squadra dal punto di vista tecnico, della determinazione e dell’esperienza. Le nostre due atlete più piccole, Adriana Poesio e Aurora Pilolla, entrambe classe 2007, sono in effetti cresciute molto anche in termini di sicurezza e hanno ottenuto punteggi più alti rispetto a quelli dell’anno scorso. Noemi Linari (12.700 al corpo libero, ndr) e Sara Camba, sempre molto elegante, sono poi due certezze”.



Ha fatto il suo esordio anche il nuovo direttore tecnico, Nicu Forminte. “Nicu è stato capace di unire il gruppo in pochi giorni e di legare subito con Elisabeth, che ha apprezzato molto l’esperienza di questo allenatore di fama internazionale”.