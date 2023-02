Anche Verucchio illumina ‘di meno’: spente le luci della Rocca e della scuola

Attualità

| 12:05 - 14 Febbraio 2023

“M’illumino di Meno”, l’iniziativa lanciata da Caterpillar e Rai Radio2 taglia il traguardo della 19esima edizione con l’istituzione della “Giornata Nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili” che d’ora in poi verrà celebrata ogni 16 febbraio. Il Comune di Verucchio risponde ancora una volta presente e aderirà con una doppia iniziativa: spegnendo simbolicamente le luci della Rocca Malatestiana come gesto di sensibilizzazione e invitando insieme all'Istituto Comprensivo "Ponte sul Marecchia”alunni e genitori a recarsi a scuola in modo sostenibile. Per poi “premiare” chi raggiungerà i plessi a piedi o in bicicletta con un adesivo ad hoc che sarà consegnato dalla Guardie Ecologiche Volontarie.



“Quest’anno, nella ricorrenza della prima edizione svoltasi in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, M’Illumino di Meno diventa “Giornata Nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili” e invita a mappare il fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative. Un tema noi molto caro. Come amministrazione rinnoviamo quindi l’appello a fare propria sempre più l’abitudine alla mobilità lenta rinunciando il più possibile ai mezzi a carburante e a prestare grande attenzione al risparmio energetico: per questo invitiamo tutti a recarsi a scuola senza auto per sperimentare in prima persona come il nostro comportamento possa contribuire alla creazione di un ambiente sano e vivibile. Camminare permette fra l’altro di conoscere meglio il luogo e le persone, lasciando l’aria e il nostro paese più puliti. Giovedì 16 spegnendo simbolicamente le luci o i dispositivi elettronici inutilizzatidaremo un segnale per far sì che l’utilizzo morigerato dell’energia elettrica e del riscaldamento diventino uno stile di vita” commentano la sindaca Stefania Sabba e la vice con delega all’ambiente Sabrina Cenni