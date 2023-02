Il Barbiere di Siviglia in diretta da Londra al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:26 - 14 Febbraio 2023

Una scena dallo spettacolo.

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 15 febbraio alle ore 20 (biglietti € 12 interi, € 11, ridotti, € 10 ridotti Tiberio Club), in diretta dalla Royal Opera House di Londra, viene trasmessa via satellite l'opera Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini per la regia di Rafael Payare, con la direzione orchestrale affidata a Christopher Willis e Andrzej Filończyk, Aigul Akhmetshina, Laurence Brownlee, Konu Kim e Bryn Terfel nei ruoli principali.



Quando Rosina si innamora del misterioso giovane corteggiatore Lindoro, deve usare tutta la sua astuzia – e un piccolo aiuto dal suo barbiere locale – per superare in astuzia il suo calcolatore tutore, il dottor Bartolo. Aspettatevi serenate strazianti, travestimenti ridicoli e un finale da favola. Dal numero di apertura del barbiere "Largo al factotum", con il suo grido di "Figaro!", all'aria esuberante "Una voce poco fa" di Rosina, l'opera comica di Gioachino Rossini (che in questa occasione registra il debutto alla Royal Opera House del regista Rafael Payare) è dotata di un ritmo sfrenato e divertente.