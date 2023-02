Riccione, il Liceo Volta Fellini unica scuola della provincia alle selezioni ‘debate’ a Parma

Attualità

Riccione

| 11:23 - 14 Febbraio 2023

Alcuni degli studenti partecipanti al 'debate'.

Un altro successo nel debate per il liceo “Volta-Fellini” di Riccione che, dopo aver vinto il debate day per principianti, lunedì 13 febbraio ha passato la preselezione regionale e vola a Parma per la sfida in presenza.

Unica scuola della provincia, il 18 febbraio sfiderà le migliori squadre della regione per stabilire chi rappresenterà l’Emilia Romagna nelle Olimpiadi nazionali.



Carichi del recente successo i ragazzi sono pronti a dibattere di nuovo: Emma Bolognesi (primo speaker, è la testa della squadra), Alessandro Mazzoli (secondo speaker, in posizione intermedia difende la linea e attacca gli argomenti dell’avversario), Ulisse Gaia (terzo speaker, è pura confutazione, stendendo definitivamente l’avversario), infine Olimpia Primavera (ghost writer e riserva, sostegno preziosissimo di tutta la squadra). Saranno con loro le coach Federica Totaro e Rossana Righetti.