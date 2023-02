Rimini, Cristina Vizzini eletta presidente di Movimento Confartigianato Donne Impresa

Attualità

Rimini

| 11:01 - 14 Febbraio 2023

Un momento dell'incontro.

È in corso il XII Congresso provinciale di Confartigianato Imprese Rimini e in questo ambito s’è svolta l'Assemblea elettiva del Movimento Confartigianato Donne Impresa, che ha visto la nomina di Cristina Vizzini alla presidenza.



Confartigianato Donne impresa è un gruppo di imprenditrici della provincia di Rimini che si propone di promuovere lo sviluppo e sostenere l’imprenditorialità femminile.



L'assemblea, partecipata da imprenditrici di settori economici più rilevanti del territorio, è stata anche l’occasione per un confronto su temi ed esigenze più rilevanti e a raccogliere le istanze dell'Impresa al femminile.



A tema il contrasto alla violenza di genere, tempi di vita e di lavoro, welfare e sostegno alle famiglie, formazione, bandi sull'imprenditoria femminile, parità di genere.





Da parte delle donne presenti è emersa la difficoltà di reperire personale, anche e non solo qualificato, il tema dell'abusivismo e della concorrenza sleale, le difficoltà di accesso al credito, di poter disporre di garanzie sui prestiti, la necessità di accedere a bandi e a strumenti di finanza agevolata. Molto sentito anche il tema dei rincari energetici e del contenimento dei costi delle utenze, nonché del supporto per accedere ai crediti d'imposta.







Confartigianato Donne Impresa mira a rafforzare la collaborazione con le amministrazioni locali su eventi e manifestazioni che pongano al centro la donna e, tra gli altri obiettivi, la sua l'identità specifica nell'attività d'impresa, valorizzandone il ruolo sempre più specifico sia economicamente che socialmente.



Una attività annuale che trova energia nelle giornate del 25 novembre ‘Giornata internazionale contro la violenza verso le donne’ e dell'8 marzo, ‘Giornata internazionale della donna’, per le quali sono previste iniziative dedicate con eventi promossi dalle imprenditrici di Confartigianato.







Altri ambiti in cui l’associazione intende rafforzare il proprio sostegno alle imprese femminili riguardano la transizione ecologica, il passaggio generazionale, la revisione del ciclo produttivo, l’innovazione tecnologia, la consulenza in marketing ed E-commerce, la concorrenza sleale e, infine, la difficoltà nel reperimento delle risorse umane.







Rappresentano il direttivo Confartigianato Donne Impresa Rimini le esponenti delle categorie strategiche:



Cristina Vizzini (organizzazione eventi congressuali), Valeria Piccari (produzione articoli in termoformatura), Francesca Contri (operatrice olistica), Claudia Pasini (panificio), Emanuela Bonini (parrucchiera), Patrizia Benvenuti (parrucchiera), Sara Tamburini (gastronomia), Monica Dellarosa (operatrice balneare), Barbara Balducci (lavanderia), Agnese Marcaccini (parrucchiera), Prima Tomassoni (piadineria), Stella Casalboni (vendita all'ingrosso elettrodomestici), Maurizia Gori (operatrice balneare), Lucia Esposito (produzione cinture).