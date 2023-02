Con la respirazione diaframmatica più ossigeno nei polmoni: un incontro a Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

| 10:58 - 14 Febbraio 2023

Giovedì 16 febbraio alle ore 21,00, presso la sala consigliare del palazzo comunale di Morciano di Romagna, ci sara' una conferenza a tema: "Conoscere ed imparare ad usare la respirazione diaframmatica per aumentare il tasso di ossigeno nei polmoni". Relatori: Luigino Mancini, Maurizio Frisoni e Domenico Fellini, istruttori di APNEA della SUB Riccione.

Questa serata ha lo scopo di aiutare tante persone a prevenire e superare momenti di affanno respiratorio insegnando appositi esercizi in uso all'apnea. Serata interessante e utile anche per chi ama il trekking. Conferenza aperta a tutti.