A Cattolica arrivano le giovani promesse della danza da tutto il mondo

Cattolica

| 10:54 - 14 Febbraio 2023



Cresce l'attesa nella Regina per l'appuntamento con le giovani promesse della danza. La città, infatti, si prepara ad abbracciare centinaia di ballerini provenienti da tutto il mondo per l’"International Talent Award" che si svolgerà tra il 17 ed il 19 febbraio nella splendida cornice del Teatro della Regina. “Apriremo le nostra braccia a tantissimi giovani e giovanissimi, i loro insegnanti e le famiglie. Ospitare nella nostra città questo evento – sottolinea l'Assessore allo sport e cultura, Federico Vaccarini - significa dare valore ai giovani ballerini e ballerine, dargli la possibilità di esprimere il loro talento, offrire loro importanti opportunità grazie alla collaborazione con autorevoli Accademie di Balletto tra le più rinomate al mondo. Senza dimenticare che in questo fine settimana la città registrerà una grossa affluenza da tutta Italia ma anche dall'estero".



Il progetto dell’International Talent Award è ideato, voluto e promosso dal comitato di “Metti le Ali al Talento”: una organizzazione già presente da diversi anni con numerosi progetti a livello internazionale di grande valore. “Un progetto – spiegano - nato dall’idea di dare valore ai giovani studenti e al loro talento offrendo importanti opportunità in collaborazione con autorevoli Accademie di Balletto tra le più rinomate al mondo”.



I dati parlano chiaro: 350 studenti iscritti, cui vanno aggiunti insegnanti e familiari a seguito. Oltre che dall’Italia, sono attese scuole di ballo dall’Austria, Canada, Giappone, Francia, Germania, Nuova Zelanda, Repubblica Ceca, Macedonia, Malta, Spagna, Inghilterra. E per i ballerini in arrivo dall’Ucraina “abbiano assegnato a tutti una borsa di studio per partecipare all’evento”, sottolineano gli organizzatori. Gli hotel cattolichini convenzionati con l’evento andati sold out già nelle scorse settimane.