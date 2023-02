Maxi allevamento a Maiolo, Pd Valmarecchia: 'Zanchini dice inesattezze'

Attualità

Continua il botta e risposta tra il Pd Valmarecchia e il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini in merito al maxi allevamento della Cavallara e non solo. Il Pd Valmarecchia, in una nota stampa, interviene nuovamente rispetto a quanto dichiarato dal sindaco Zanchini nella giornata di lunedì. Il gruppo politico parla di "inesattezze" e chiede di non perdere tempo "perché il tempo stringe e i capannoni stanno crescendo a vista d'occhio con grande preoccupazione di tutta la Valle".







Di seguito la nota stampa del Pd Valmarecchia



Mentre i capannoni alla Cavallara si ergono velocemente siamo costretti a rispondere alle inesattezze del Sindaco Zanchini





Ribadiamo il nostro pensiero al sindaco Zanchini che si è sentito in dovere di rispondere in maniera inesatta con una sua personale ricostruzione della vicenda e di fare dichiarazioni in contrasto con quanto da lui stesso affermato nei giorni precedenti a mezzo stampa.



Andiamo con ordine:



come prima cosa chiediamo spiegazioni al Sindaco Zanchini in merito alle sue stesse affermazioni rilasciate il giorno 9 novembre 2022, quando in un articolo sulla testata locale altarimini riguardo il Maxi allevamento intensivo dichiarò "è sicuramente un valore aggiunto,è sempre meglio una azienda nuova del cumulo di macerie che c'è adesso. Questo nuovo allevamento sarà anche un motivo in più che darà forza alla nostra richiesta della nuova Marecchiese per bypassare il centro di Secchiano. Non sono tante le aziende disposte a fare lavori così importanti."



Quindi come prima cosa il sindaco spieghi ai suoi cittadini come mai ha fatto queste affermazioni a Novembre e oggi invece ritratta dicendo che è contrario alla costruzione del Maxi allevamento alla Cavallara. Come mai questo cambio di rotta? Come mai non ha mai chiarito il perchè di queste sue affermazioni che ne hanno ormai minato la credibilità?



Rimaniamo sulla nostra posizione espressa ieri: spetta al sindaco il controllo sul proprio territorio, spetta al sindaco informarsi, chiedere spiegazioni per conto dei cittadini, leggere le documentazioni, vigilare su quello che accade ai confini del suo comune o che direttamente riguarda il proprio territorio. Soprattutto spetta a lui informare la cittadinanza di quanto accade nel proprio territorio.



Questo è ciò che si richiede a un sindaco in generale.





Diamo dunque un suggerimento al Sindaco Zanchini: lo invitiamo caldamente a fare quello che avrebbe dovuto fare prima di affermare di "non saperne nulla", perché il tempo stringe e i capannoni stanno crescendo a vista d'occhio con grande preoccupazione di tutta la Valle. E cioè difendere i suoi cittadini da uno scempio del genere.



Il Sindaco convochi subito in prima persona tutti gli enti , amministratori, coinvolti in questa vicenda (e con cui ora lui se la prende e cui ora addossa le responsabilità) e dato che come lui stesso ha dichiarato in pubblico di fronte ai suoi cittadini a Secchiano "non ne sapeva nulla" si informi e provi a salvare il salvabile e a dare solo in questo modo (e non strumentalizzando le istanze di un comitato di liberi cittadini!) il proprio contributo a questa triste vicenda.



Smetta di fare accuse infondate e di associare il sindaco di Maiolo Fattori al nostro partito: com'è noto mai tesserato Pd ma presente invece alle campagne elettorali per il sostegno - insieme agli altri sindaci di centro destra della valle - per l'elezione al Senato della Candidata di Forza Italia nonchè assessore della giunta Zanchini Vannoni (dimostrato attraverso testimonianze, immagini pubbliche poi sparite magicamente dalle bacheche dei diretti interessati ma che rimangono nella memoria dei cittadini e anche di internet).



Noi come coordinamento di Partito della Valmarecchia stiamo facendo la nostra parte nelle opportune sedi, il sindaco se ne faccia una ragione, rispetti e accetti il nostro ruolo politico di opposizione.





Sindaco se avrà bisogno di una mano saremo pronti a dare il nostro contributo per i cittadini (come abbiamo sempre fatto, con onestà e presenza tra i cittadini) per la risoluzione di questa amara vicenda. Perché vede Sindaco, mentre lei discute sui social e sui comunicati stampa, i capannoni si stanno ergendo alla velocità della luce.