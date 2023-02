Camp Calcio Lunardini Skills-Estate 2023: aperte le iscrizioni. Febbraio mese promozionale

Sport

Rimini

| 09:18 - 14 Febbraio 2023

Sarà un’edizione piena di novità quella dell’estate 2023 del Camp Lunardini Skills organizzata dal Maestro Francesco Lunardini ex calciatore professionista di serie A e B (Parma e Rimini), nonché oggi maestro di tecnica nel settore giovanile Rimini Football Club.



La novità più rilevante è rappresentata dalla doppia categoria. La categoria “grandi” sarà aperta alle annate 2007/08/09 ed inizierà le proprie attività dal 24 Giugno al campo sportivo comunale di Miramare naturale, per cinque settimane consecutive, f ino al 28 Luglio.

Mentre la categoria “piccoli” sarà aperta alle annate 2010/11/12/13/14/15 ed inizierà il giorno 19 Giugno all’impianto sportivo di Bellariva di via San Francesco a Rimini, per sei settimane consecutive, fino al 28 Luglio.

Il Camp sarà come sempre a numero chiuso per garantire la massima attenzione ad ogni partecipante: 40 posti a settimana per ogni categoria.



Le parole di Mister Lunardini “Sono molto fiero che il Camp Lunardini Skills stia crescendo esponenzialmente anno dopo anno. I genitori ed i ragazzi si stanno affezionando molto all’evento e allo Staff, e non vedono l’ora di re iscriversi. Contentissimi anche dell’interesse che sta crescendo sempre di più anche tra amici, conoscenti e gente da fuori regione. Il prezioso lavoro sulla crescita individuale di ogni giovane calciatore viene molto apprezzato dalle famiglie. Oltre che sull’aspetto tecnico ci piace soffermarci e focalizzarci sull’educazione, la disciplina, il rispetto reciproco e su tutti i valori di condivisione che fanno parte di un gruppo sportivo. Stimoliamo ogni singolo partecipante ad allenarsi e a competere principalmente con se stesso e nel pieno rispetto dei sopracitati valori, e li sproniamo a dare il massimo cercando di premiarli a prescindere dai risultati sportivi ottenuti.

Ciò che fa la differenza al Camp è proprio questo, il fatto che anche chi è meno dotato possa crescere, imparare, divertirsi ed essere premiato per l’impegno profuso. E questo è possibile solamente grazie al fatto che il numeri degli iscritti sono appositamente contenuti , in modo da garantire la presenza di un istruttore con non più di 7-8 bambini. La nostra priorità non sono i numeri ma piuttosto la qualità del avoro. La decisione di formare due categorie nasce dall’esigenza di allenare sempre più al meglio e in modo specifico i ragazzi, in considerazione dell’età e del livello di gioco. Pertanto alla categoria grandi proporremo allenamenti che possano migliorare gli aspetti del gioco del calcio a 11 come le tecniche in base al ruolo e alla zona di campo solitamente ricoperta.

Mentre per la categoria piccoli ci soffermeremo maggiormente sulle tecniche di base e quelle di duello (1 contro 1) per aiutarli a diventare sempre più capaci/abili di trattare il pallone e di alzare la loro autostima. Per entrambe le categorie sono previste anche tante partitelle, tornei, sfide e sano divertimento".



Novità iscrizioni da tutta Italia. Vacanza+Camp in Riviera.

Per questa edizione la scuola ha aperto le iscrizioni anche ai ragazzi provenienti da tutti Italia , che saranno ospitati negli Hotel convenzionati riminesi Hotel Dei Platani e Hotel Hollywood.



“La richiesta sempre maggiore da parte di ragazzi provenienti da fuori regione ci ha spinti a cercare una soluzione che gli desse la possibilità di soggiornare a Rimini, e perché no far passare una o più settimane di vacanza all’intera famiglia nella nostra bellissima città. - continua Lunardini - Ringraziamo quindi Hotel Dei Platani e Hotel Hollywood per averci aiutato e supportato nell’organizzazione dell’ospitalità .E un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che stanno credendo,supportando, e condividendo il progetto e i valori “Lunardini Skills” come: Riviera Banca, Isokinetik Rimini, Ristorante Lo Zodiaco, Ruggeri Concessionaria Kia, Super Market 27, Puli Clean srl.



Ricordo a tutti gli interessati che quello di Febbraio è un mese promozionale: si potranno ottenere sconti dal 15% al 20 % sia per quanto riguarda l’offerta campo che per quanto riguarda l’offerta soggiorno in hotel. Se cercate un modo costruttivo per far giocare i vostri ragazzi a calcio sono sicuro che il Camp Lunardini Skills è l’evento che fa per voi. I ragazzi-e resteranno di certo lontano dai cellulari giocando e socializzando

tra di loro”.



Iscrizioni , informazioni e contatti Le iscrizioni sono esclusivamente online sul sito:

https://www.lunardiniskills.it/camp-rimini/

Il sito informativo con tutto il programma dell’evento e i prezzi sono sul sito: https://lunardiniskillscamp.com/

Per maggiori informazioni: Cel.3923813773

Mister Francesco Lunardini

Instagram/Facebook @lunardini_skills