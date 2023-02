Calcio C, Zauli nuovo mister del Crotone: vice sarà l'ex Forlì Bardi. Imolese: ritorna Antonioli

Sport

Rimini

| 21:22 - 13 Febbraio 2023

Il tecnico Lamberto Zauli (Foto Crotone Calcio).





L'ex allenatore di Bellaria e Santarcangelo, il fanese Lamberto Zauli, è il nuovo allenatore dell'Fc Crotone. La società ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo tecnico che subentra a Franco Lerda. Il Crotone è secondo in classifica a -10 dalla capolista Catanzaro, ha pareggiato in casa contro il Foggia e viene da una striscia sei punti nelle ultime cinque partite e con +13 sul Pescara, terzo.



Romano, 52 anni, Zauli vanta una lunga carriera da calciatore con le maglie, tra le altre, di Vicenza, Bologna, Palermo e Sampdoria. Ha iniziato la sua carriera d'allenatore nel 2009 col Bellaria per poi maturare varie esperienze in giro per l'Italia. Nel 2019 approda alla Juventus dove gli viene affidata l'Under 19. Nel 2020 viene promosso alla guida dell'Under 23 in Lega Pro dove rimane per due anni prima di una breve parentesi al Sudtirol, neopromossa in serie B, all'inizio della stagione attuale. Alla presenza del presidente Gianni Vrenna e del direttore generale Raffaele Vrenna, il nuovo allenatore del Crotone ha firmato un contratto fino al giugno 2023 con rinnovo automatico nel caso di promozione in Serie B.



Al suo fianco come vice il romagnolo Attilio Bardi, ex tecnico del Forlì e del Cattolica.



Nel girone B, intanto, l'Imolese, comunica di aver affidato la guida tecnica a mister Mauro Antonioli coadiuvato da mister Ivan Piccoli con l'incarico di allenatore in seconda.