Calcio giovanile, Rimini: per la Primavera pari a Sassari. Hurrà U17 contro S.Marino 1-2

18:44 - 13 Febbraio 2023

Una fase di gioco di Rimini FC - Imolese Under 13.

I risultati delle squadre del settore giovanile



PRIMAVERA 4 – 18ª Giornata



TORRES - RIMINI FC 0-0





TORRES: Olianas, Doro, Basciu (28’ st Zirolia), Del Giudice, Faedda, Fiori, Mudadu, Mura, Porcu, Pughioni, Tugulu. A disposizione: Carta, Cassano, Grina, Pala, Puggioni, Solinas, Medas. Allenatore: Fiori.





RIMINI FC: Conti, Di Pollina, Marcello (14’ st Gerboni), Madonna, Bianchi, Russo (28’ st Gianfrini), Sebastiani (14’ st Capparelli), Cherubini, Marconi, Serfilippi (28’ st Lonardo), Zanni. A disposizione: Cerretani, Marino, Ricci, Alvisi. Allenatore: Brocchini.







NOTE. Ammoniti: Capparelli, Russo, Zanni (R) - Zirolia, Puggioni (T). Espulsi: Bianchi (R).







UNDER 17 – 12ª Giornata



SAN MARINO ACADEMY - RIMINI FC 1-2



SAN MARINO: Casadei, Pavani, Righi, Vernazzaro, Valentini, Evaristi, Muratori, Riccardi, Yazici, Della Balda, Cervellini. A disposizione: Desideri, Molari, Grazioso, Casadei, Celli, Giacopetti, Celli, Giacopetti, Cavalli. Allenatore: Loris Bonesso



RIMINI FC: Sammarini, Ciavatta ( 37’ st Coppola), Bacchiocchi, Zighetti (1’ st Sposato), Brisku, Volonghi, Cesarini (1’ st Mini), Imola (34’ st Belletti), Paganini (34’ st Hamati 34’), Hassler (37’ st Giacomini), Urciuoli (10’ st Capicchioni). A disposizione: Bartoletti, Carbonara. Allenatore: Oscar Muratori



Reti: Hassler 68’,78’



NOTE. Ammoniti: Zighetti (R).





UNDER 16 – 10ª Giornata



VIS PESARO - RIMINI FC 4-1



VIS PESARO: Gagliardi, Rocchi, Troka, Cecchetti, Morollese, Fraternali, Rei, Bonazzoli, Fabozzi, Veneziano, Bontempi. A disposizione: Palazzi, Betti, Giardilli, Montella, Serafini, Tomasella, Rovazzani, Iri, Matelicani. Allenatore: Ceccarani.







RIMINI FC: Ripari, Petrini, Imola (22’ st Fiordalisi), Alessi (22’ st Para), Magi, Lepri (14’ st Acunzo), Cagnoli (14’ st Morri), Jubani, Bernardi, Padroni, Brolli (14’ st Zanieri).

A disposizione: Cherubini, De Gaetano, Verni, Battisodo. Allenatore: Pieri.







Reti: 12’ pt Bontempi (V), 15’ pt Bernardi (R), 22’ pt Veneziano (V), 24’ pt Rei (V), 40’ pt Fabozzi (V).





NOTE. Ammonizioni: Padroni (R), Fraternali (V), Rei (V).



UNDER 15 – 12ª Giornata



SAN MARINO ACADEMY - RIMINI FC 3-4



SAN MARINO: Conti, Meloni, Colombini, Del Vecchio, Coletta (38' st De Biagi), Baldacci (38' st Guidi), Pennacchini (1' st Raschi), Grandoni (23' st Tamagnini), Canarezza (23' st Molinari), Montali (38' st Alexandru), Mirchev (31' st Zanoli). A disposizione: Giulianelli, Mattei. Allenatore: Belluzzi.







RIMINI FC: Pirini, Zammarchi (dal 37' st Ballarin), Drudi, Nava, Bizzarri (dal 37' st Lombardi L.), Manzi, Cenci (dal 2' st Molfetta), Eco (dal 10' st Ramja), Grassi (dal 37' st Lombardi N.), Foschi (dal 37' st Cristiani), Arlotti (dal 37' st Zamagna). A disposizione: Perazzi, Badioni. Allenatore: Berretta.



Reti: 15' p.t. Montali (S), 17' p.t. Mirchev (S), 23' p.t. Drudi (R), 20' s.t. Foschi (R), 21' s.t. Molfetta (R), 22' s.t. Zammarchi (R), 39' s.t. Raschi (S).



Gara ricca di goal al campo Ezio Conti di Dogana dove il Rimini supera con un emozionante 3-4 i pari età biancoazzurri. I biancorossi partono bene con un paio di occasioni ma sono i titani a passare in vantaggio col gol di Montali che finalizza un’azione originata dal mancato fallo fischiato su Nava. Pochi giri di lancetta e il Rimini va sotto 0-2 con un bel gol di Mirchev. I biancorossi riaprono subito la partita con Drudi che su punizione disegna una bellissima traiettoria che supera il portiere avversario. Primo tempo che termina con i padroni di casa in vantaggio per 2-1. Inizia il secondo tempo e il Rimini tiene costantemente in mano il pallino del gioco: nel giro di tre minuti a metà ripresa, segna tre volte con Foschi, Molfetta e Zammarchi. Punteggio ribaltato e risultato di 2-4 a favore dei ragazzi di Berretta. Quando cominciano a scorrere i titoli di coda del match, il San Marino riapre la partita con Raschi che buca Pirini, ma non c’è più tempo e il tabellino fissa il risultato sul definitivo 3-4.





UNDER 13 – 19ª Giornata





RIMINI FC - IMOLESE

P.T. 2-0 Reti Cassano al 1' e Montani al 6'

RIMINI FC : Alberani, Bertoni, Ricci, Aragao, Montani, Dhelpra, Costantini, Aureli, Cassano.

IMOLESE: Lazzari, Bandini, Davalle, De Conte, Mele, Donati, Pazzi, Tataranni D., Sarti.

S.T. 2-1 Reti: Moretti (IMO) al 3', Angelini (RN) al 9', Cassano (RN) al 12'.

RIMINI FC : Guidotti, Romani, Ricci (al 17' Aragao), Costantini (al 19' Dhelpra), Aureli (al 13' Montani), Cassano, Angelini, Mendola, Giusti.

IMOLESE: Apollonio, Dalmonte, De Conte, Nicchia, Mele, Pazzi, Tataranni S., Avveduti, Moretti.

T.T. 4-0 Reti: Giusti al 1', Costantini al 9', Bertoni al 16', Romani al 17'.

RIMINI FC : Alberani, Bertoni, Romani, Ricci (al 16' Angelini), Aragao, Dhelpra (al 16' Cassano), Costantini (al 16' Montani), Aureli (al 15' Mendola), Giusti.

IMOLESE: Lazzari, Bandini, Davalle, De Conte, Mele, Donati, Pazzi, Tataranni D., Sarti.

Q.T. 0-0

RIMINI FC : Guidotti, Bertoni, Ricci, Aragao, Montani (al 12' Dhelpra), Costantini, Cassano (al 12' Giusti), Angelini (al 11' Romani), Mendola.

IMOLESE: Lazzari, Bandini, Dalmonte, Davalle, Nicchia, Mele, Pazzi, Tataranni S.,