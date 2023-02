Rally, Val del Tevere: terzo posto di Pelliccioni e Selva nella classifica storica

Sport

Repubblica San Marino

| 18:07 - 13 Febbraio 2023

La vettura di Bruno Pelliccioni e Roberto Selva (©PHOTOZINI).





La nuova stagione della Scuderia parte subito bene con numerosi podi e trionfi nelle rispettive classi della classifica storica del Rally Val del Tevere. Terzo posto assoluto per Bruno Pelliccioni e Roberto Selva su Ford Escort RS, per la coppia tutta sammarinese vittoria nella classifica riservata alle due ruote motrici e nel 3° raggruppamento gruppi 3 & 4. Corrado Costa e Domenico Mularoni concludono in settima posizione nella classifica finale, ottengono però il successo nel 4° raggruppamento periodo J2. Vittoria di classe anche per Nemo Mazza e Marco Cavalli nel 3° raggruppamento gruppi 1 & 2, seguiti al secondo posto da un altro equipaggio della Scuderia formato da Germano Bollini e Matteo Roggia.



Nel moderno ottavo posto per Jader Vagnini e Martina Musiari seguiti in decima posizione da Daniele Ceccoli e Piercarlo Capolongo. Al 18° posto si classificano Jacopo Bergamin e Alice Tasselli; tre posizioni dopo troviamo Roberto Camporese e il navigatore sammarinese Diego Zanotti. Da segnalare i ritiri di due equipaggi, quelli formati da Simone Temeroli e Giacomo Mainardi e Maicol Lanci con Riccardo Biordi.