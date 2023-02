Tappetini in bambù: perché sceglierli per la propria casa

Attualità

Nazionale

| 16:49 - 13 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

Negli ultimi tempi si sta diffondendo sempre di più l'utilizzo del bambù per arredare la propria casa. Difatti, questa pianta è sostenibile, facile da pulire, e permette di completare in maniera perfetta qualsiasi ambiente.



Le applicazioni del bambù sono innumerevoli. La resistenza è senz'altro un punto a favore per tutti coloro che desiderano acquistare dei tappetini in bambù, la scelta dell'anno da parte di interior designer e architetti.



Scopriamo insieme qualche dettaglio in più relativo a tale elemento d'arredo!



Perché optare per un tappeto in bambù per la propria abitazione?



Sono diverse le motivazioni per cui è un bene optare per dei tappetini in bambù nella propria abitazione.

Molte persone decidono di acquistarlo per coprire delle imperfezioni in determinate aree del pavimento, ma tante altre apprezzano questo elemento d'arredo come tale.



Un tappeto in bambù, difatti, si presta perfettamente a qualsiasi tipologia di arredamento, e può essere posizionato in svariate aree della casa, completando alla vista l'ambiente.



Tra i pregi dei tappetini in bambù vi è senz'altro la semplicità con cui è possibile manutenzionarli: questi sono facili da pulire e non presentano alcun tipo di pericolo di usura durante la quotidianità. Trattandosi di una pianta dal fusto estremamente resistente, è difficile che si possa danneggiare ed eventuali graffi e discromie non saranno affatto evidenti.



Come vengono realizzati i tappetini in bambù?



I tappetini in bambù, per la loro realizzazione, seguono dei processi stabiliti che devono essere eseguiti con cura e attenzione, nonostante la robustezza della pianta.

Difatti, questi si ottengono dal fusto, che viene tagliato in dei sottili listelli, che vengono poi cuciti insieme generalmente tramite dei fili in cotone.



Per poter mettere in atto un vero e proprio contenimento di questi listelli e impedirne la fuoriuscita dalla trama, si realizza poi in contrasto una cornice che ne riveste interamente il perimetro.



Il bambù, a differenza dei materiali dei tappeti più classici, è semplice da manutenzione una volta in casa, e richiede una minore cura.



È possibile stimare il costo di un tappeto in bambù?



Per tutti coloro che si chiedono quanto dovrebbero in media spendere per l'acquisto di un tappetino in bambù, occorre dire che non c'è una vera e propria risposta a tale dubbio. Difatti, il prezzo dipende dalla tipologia di lavorazione che si è adottata per la fabbricazione, nonché dalle dimensioni e dalla pregio che questo ha.