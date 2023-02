Montascale, i buoni motivi per installarne uno

Attualità

16:45 - 13 Febbraio 2023

Chi ha difficoltà di deambulazione può trovare nel montascale una soluzione per vivere bene in casa e, allo stesso tempo, evitare di cadere o farsi male. Si tratta di un ausilio che amplia l'autonomia di una persona e permette di non chiedere aiuto per spostarsi da un piano all'altro della propria abitazione. Per scoprine i vantaggi, basta proseguire nella lettura.



A chi serve un montascale?



Persone anziane e con problemi motori sono i principali destinatari di questo dispositivo. Può trattarsi di singoli proprietari di un appartamento all'interno di un condominio o di un'abitazione privata, purché sia ​​presente almeno una scala interna o esterna. I modelli più all'avanguardia sono quelli che si adattano a scale a chiocciola, a L, elicoidali, a U e a forme su misura, collocabili su più piani.



Montascale, ecco perché installarne uno



Avere un montascale a disposizione ha, senza dubbio, parecchi vantaggi, soprattutto per le persone che vivono da sole o non hanno l'opportunità di farsi aiutare da un familiare in determinate fasce orarie. Di seguito un elenco dei punti di forza più significativi:





seduta confortevole

presenza di un appoggio per i piedi

elevata sicurezza

compattezza nel design

telecomando incluso (per chiamata a distanza)

manutenzione semplice e veloce

ottimo rapporto qualità-prezzo

garanzia praticamente a vita

possibilità di pagare a rate.

Oltre a lasciare un ampio spazio per camminare, i modelli attualmente sul mercato non richiedono di effettuare lavori invasivi sulla struttura per l'installazione, pertanto consentono di risparmiare sulle spese. Per saperne di più in merito ai montascale prezzi , occorre rivolgersi a personale specializzato e altamente qualificato.Sicuramente, il primo ha l'indubbio vantaggio di non utilizzare una cabina al chiuso per muoversi da una parte all'altra di un edificio, ragion per cui il montascale è l'ausilio da prediligere se il cliente soffre di claustrofobia. Inoltre, in caso di blocco del dispositivo, ha la possibilità di comunicare il disservizio molto prima e maniera più efficace di quanto farebbe in ascensore.D'altro canto, quest'ultimo può trasportare persone su sedia a rotelle e senza problemi fisici, pertanto è alla portata di tutti gli abitanti di una realtà condominiale. Prima dell'acquisto di un montascale, quindi, è necessario sottoporre la questione all'assemblea e raggiungere la maggioranza di almeno 1/3.