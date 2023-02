Voli, svolta per l'Aeroporto di Rimini: l'obiettivo è diventare una Base Ryanair

Attualità

Rimini

| 15:59 - 13 Febbraio 2023

Ryanair (foto di repertorio).

AIRiminum 2014 S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino "Federico Fellini", comunica che in occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo che si svolgerà da domenica 12 a martedì 14 febbraio 2023 presso Allianz MiCo Milano, il giorno lunedì 13 febbraio alle ore 15:00 presso lo stand della Regione Emilia-Romagna (Pad. 3 - Stand A55 A63 C56 C64) verrà presentato il rinnovo della partnership strategica tra Ryanair e l'Aeroporto di Rimini fino al 2028 e la relativa programmazione voli della stagione estiva 2023.



Tale accordo si pone come obiettivo strategico, nei 5 anni, di riuscire a realizzare le condizioni per implementare una BASE RYANAIR a Rimini. Il target di periodo di Ryanair, più precisamente, è mettere in vendita circa 2 milioni di posti, operando sia nella stagione estiva che in quella invernale, contribuendo così alla destagionalizzazione della Riviera Romagnola.



Per la Summer 2023 Ryanair, ad oggi, ha messo in vendita 566 voli per 9 destinazioni: alle 8 già operative nel 2022 (Budapest, Varsavia, Cracovia, Palermo, Londra, Kaunas, Vienna e Cagliari) si aggiunge la novità di Praga.

Interverranno Mauro Bolla Country Manager Italy di Ryanair, Leonardo Corbucci amministratore delegato di AIRiminum 2014, Andrea Corsini Assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione Emilia Romagna.



"Il rinnovo di tale importante partnership – dichiara Leonardo Corbucci – sarà la base di un ambizioso progetto di sviluppo dei collegamenti aerei del Fellini che conferma la volontà della principale compagnia europea e italiana di investire su Rimini. Grazie all'azione congiunta della società di gestione dell'aeroporto e della promozione di Regione Emilia-Romagna, dell'APT Servizi, del Comune di Rimini e dei Comuni della Riviera Romagnola, nei prossimi anni saranno messi in vendita da Ryanair circa 2 milioni di biglietti proprio per a favorire la crescita dei flussi turistici internazionali nell'intero territorio romagnolo e la sua raggiungibilità anche per il traffico business".

"Puntiamo da sempre all'internazionalizzazione della nostra offerta turistica -commenta l'Assessore al Turismo dell'Emilia Romagna, Andrea Corsini-, una "partita" in cui l'Alta Velocità e i collegamenti aerei giocano un ruolo fondamentale. L'accordo pluriennale tra Ryanair e il Fellini, "porta d'ingresso" alla vacanza in Romagna, ma non solo, è un importante tassello del posizionamento della nostra proposta turistica sullo scenario globale".