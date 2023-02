Turismo, il Comune di Cattolica presente alla Bit di Milano 2023

Attualità

Cattolica

| 15:41 - 13 Febbraio 2023

La sindaca Franca Foronchi alla Bit.

Il Comune di Cattolica presente alla BIT 2023, la Borsa Internazionale del Turismo che si è aperta ieri a Milano. La Sindaca Franca Foronchi ha preso parte a diversi momenti di questo importante appuntamento fieristico. In particolare, la Prima cittadina, accompagnata dalla Dirigente Claudia Rufer, si è soffermata presso lo stand della Regione Emilia-Romagna dove viene promossa l’offerta turistica 2023. Nello stand coordinato da APT Servizi Emilia-Romagna spazio alle 3 Destinazioni Turistiche regionali: Visit Romagna, Visit Emilia e Territorio Turistico Bologna-Modena.





Tra gli appuntamenti principali anche la conferenza stampa: “Partnership strategica Ryanair- Aeroporto Internazionale Federico Fellini Rimini 2023-2028 e piano voli 2023”. Con un nuovo accordo pluriennale tra l’aeroporto di Rimini e Ryanair, vengono confermati i collegamenti da e per Londra, Budapest, Vienna, Varsavia, Cracovia, Kaunas, Cagliari, Palermo, a cui si aggiungerà sicuramente anche il volo da Praga. Inoltre la compagnia sarebbe pronta ad aumentare le frequenze settimanali per alcuni di questi voli.





"Veniamo da un biennio molto duro, la pandemia prima e lo scoppio della guerra in Ucraina successivamente hanno avuto ripercussioni pesanti sul settore turistico e sui viaggi dall'Est Europa. Essere presenti a questo appuntamento fieristico - sottolinea la Prima cittadina - era importante per promuovere il territorio, ma soprattutto per fare rete. Per ribadire, tutti insieme, la necessità di puntare sull'aeroporto Fellini di Rimini, con la prospettiva di un prossimo prolungamento del tracciato del TRC. Questo consentirebbe uno spostamento più rapido verso Cattolica, non solo come meta estiva ma anche quale "porta della Valconca" e dello splendido entroterra che l’abbraccia. Della crescita dell'aeroporto ne beneficia tutta la Romagna, fare sistema in ambito turistico è strategico e grazie a Destinazione Romagna e alla Regione Emilia-Romagna stiamo lavorando per raggiungere appieno questo obiettivo”.