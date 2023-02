Legacoop, ecco il nuovo Consiglio presidenza Romagna: Lucchi, Maresi e confermata la riminese Giorgia Gianni

Attualità

Rimini

| 14:25 - 13 Febbraio 2023

Maresi, Lucchi e Gianni direttivo legacoop.

Nuovo Consiglio di presidenza definito per Legacoop Romagna (380 imprese in tre province, 6 miliardi di euro di valore della produzione, oltre 300.000 soci e 24.000 lavoratori) dopo il suo terzo congresso. Paolo Lucchi, eletto presidente, sarà affiancato dai vicepresidenti Giorgia Gianni e Romina Maresi (vicaria). Maresi è presidente e amministratrice delegata della cooperativa sociale San Vitale di Ravenna, una delle realtà più importanti del terzo settore romagnolo. Gianni è socia fondatrice di Fucina798, cooperativa riminese che si occupa di servizi di comunicazione e uffici stampa.



Il nuovo Consiglio



Il nuovo Consiglio di presidenza di Legacoop Romagna, oltre che da Lucchi, Gianni e Maresi, è composto da Michele Babini (Il Cerchio), Luca Benedettini (Cocif), Valerio Brighi (Cbr), Antonio Campri (Deco), Marco Casalini (Terremerse), Antonella Conti (Formula Servizi), Stanislao Fabbrino (Fruttagel), Monica Fantini (Conscoop), Alfredo Fioretti (Cmc), Michele Gardella (Idrotermica), Giovanni Giambi (Promosagri), Mirco Lacchini (Icel), Luca Leonardi (Cooperativa Facchini Faenza), Renata Mantovani (Cad), Marco Nannetti (Cevico), Luca Panzavolta (Cia-Conad), Luca Pavarotti (Cooperativa Editoriale Giornali Associati), Giovanni Piersanti (Cac), Corrado Pirazzini (Copura), Veniero Rosetti (Consar), Cristian Tamagnini (Centofiori), Mirco Zanotti (Apofruit), Lorenzo Cottignoli (Federazione Delle Cooperative) ed Elena Zannoni (Federcoop Romagna). È stata rafforzata anche la struttura organizzativa di Legacoop Romagna. Oltre alla suddivisione territoriale per aree (a Ravenna coordina Elena Zannoni, a Forlì-Cesena Simona Benedetti, a Rimini Federica Protti), ora c'è anche una nuova strutturazione per temi: Emiliano Galanti coordinerà il settore "Innovazione", Elena Zannoni quello dei "Servizi" alle imprese.