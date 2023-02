Problemi alla casa per anziani, i Servizi Sociali la fanno chiudere

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:01 - 13 Febbraio 2023

In seguito alle verifiche condotte dall’Unità di valutazione geriatrica del Distretto socio-sanitario di Rimini nord, dopo la diffida nei confronti del gestore emanata dai Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia, nella giornata di oggi (lunedì 13 febbraio) lo stesso servizio ha disposto la revoca dell’autorizzazione al funzionamento di una struttura privata per anziani presente a Santarcangelo nel capoluogo.



Nel corso delle verifiche richiamate, infatti, sono emerse incompatibilità socio-sanitarie tra il livello di assistenza prestato e la condizione di alcuni ospiti, oltre al numero di persone presenti all’intero della struttura superiore di alcune unità rispetto a quello autorizzato.



Alla scadenza dei termini fissati per l’attuazione di quanto disposto nella diffida, l’Unione di Comuni ha pertanto revocato l’autorizzazione al funzionamento della struttura, che comporta la conseguente chiusura della stessa entro dieci giorni, termine entro il quale il gestore privato, in collaborazione con Ausl Romagna, dovrà garantire la ricollocazione degli ospiti in strutture idonee.