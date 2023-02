Buon compleanno Maciano Team Runners: una festa per l'ottava candelina spenta

Attualità

Pennabilli

| 13:53 - 13 Febbraio 2023

Domenica 5 febbraio si è tenuto il pranzo sociale del Maciano Team Runners società podistica dell’Alta Valmarecchia per festeggiare l'8° compelanno. Oltre 100 tra atleti agonisti, camminatori, soci sostenitori e simpatizzanti, si sono dati appuntamento presso il Ristorante Tanha di Campiano di Talamello.



Il simpatico simposio è stato l’occasione per rinnovare le cariche del consiglio direttivo per il prossimo triennio e per premiare gli atleti che si sono particolarmente distinti durante lo scorso anno. E' stato confermato per il terzo mandato come presidente Cristian Rossetto ed avrà al suo fianco il nuovo vicepresidente Andrea Baldi e come segretario Roberto Brizi confermato anch'egli per il terzo mandato.



Questi gli atleti che sono stati premiati:



Tra le donne il gradino più altro del podio se lo è aggiudicato la mamma volante Sara Bagnoli al debutto con i colori del MTR. Piazza d’onore per Barbara Busetti che a causa di un piccolo contrattempo non ha potuto ritirare il premio.



Al primo posto tra gli uomini l’ultra runner Giacomo Alessi, al secolo Jeky che ha annoverato partecipazioni ad importanti gare nazionali di lunga distanza più 2 davvero prestigiose quali la Maratona di Londra E la 100 miglia di Berlino dove si è classificato al terzo posto tra gli italiani. Sul gradino intermedio del podio è finito Federico Manzi altro “lunghista” del gruppo. Numerose presenze a gare su tutto il territorio nazionale e au nastri di partenza anch’egli alla massacrante gara di Berlino lo scorso Agosto. Terzo classificato la giovane promessa Nicola Angeli, un ragazzo che ha dimostrato di andare davvero forte e sul quale il Team ripone molte speranze per il futuro.



A coronamento della splendida stagione dei portacolori del gruppo da segnalare che Sara Bagnoli e Nicola Angeli si sono piazzati rispettivamente prima e secondo della loro categoria nel calendario 'Corri Romagna'. Sabato 11 Febbraio a Rimini hanno ricevuto il meritato riconoscimento durante le premiazioni della stagione podistica 2022.