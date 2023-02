Calcio, basket e non solo: qual è lo sport più popolare a Rimini?

Attualità

Rimini

| 12:14 - 13 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Rimini e tutta l'Emilia Romagna sono tra i luoghi in cui lo sport è più sentito in Italia. Questo non riguarda solo le discipline maggiori, come possono essere il calcio, il basket e la pallavolo, ma anche sport meno seguiti. Tra tutte queste opzioni, quali sono però le più popolari a Rimini? Andiamo a vedere la risposta all'interno di questo articolo.

Rimini e le discipline sportive più seguite

Secondo una classifica stilata dal Sole24Ore aggiornata al 2022, Rimini si trova al sesto posto per le migliori strutture sportive in Italia. La città romagnola offre un ottimo panorama sportivo non solo per le discipline principali, ma anche per gli sport più di nicchia. La posizione strategica di Rimini, sulla riviera romagnola, consente di sfruttare anche tutti gli sport d’acqua, dal canottaggio fino al kitesurf.Naturalmente, tra tutte le discipline più seguite a farla da padrone è il calcio, a Rimini come in praticamente tutte le altre città italiane. Qui è il calcio a essere lo sport più seguito, non solo ai massimi livelli, ma anche a livello regionale e locale. Non dimentichiamo infatti che proprio Rimini è la sede di una delle società calcistiche più importanti dell’Emilia Romagna, ovvero l’ FC Rimini , attualmente militante in Serie C. In città sono presenti moltissimi tifosi e appassionati del calcio, sia nazionale che internazionale.La città però si distingue per l’ampio palinsesto sportivo che offre ai tifosi, infatti tra gli sport che contano più appassionati a Rimini c’è il basket. Di questo non c’è da stupirsi, dato che proprio l’Emilia Romagna è la culla del basket italiano e tutt’ora si trovano in questa regione alcuni dei club più di successo in Italia. Rimini non è un’eccezione, in particolare con la RBR, la Rinascita Basket Rimini, nel cuore dei tifosi casalinghi.Tralasciando calcio e basket, tra gli sport più popolari a Rimini rientrano anche la pallavolo e il beach volley. In particolar modo quest’ultimo è uno dei più praticati nella città, specialmente per via delle numerose spiagge e dei moltissimi campi in cui si può giocare non solo a livello professionale, ma specialmente in maniera amatoriale. Sono tanti i tornei organizzati ogni anno per questo sport e spesso attirano appassionati da tutta l’Italia.Rimanendo su altri sport minori ma sempre molto amati a Rimini, troviamo gli sport d’acqua citati in precedenza. In particolare menzioniamo il canottaggio, il windsurf e il kitesurf. Diverse sono le attività che consentono di noleggiare l’attrezzatura per praticarli sul mare, ed è proprio a Rimini che si svolgono alcune delle più importanti competizioni internazionali per quanto riguarda queste discipline acquatiche. Per citarne alcune possiamo nominare la Coppa del Mondo di Kitesurf, oppure la Coppa Italia di Windsurf.Concludiamo dicendo che, nonostante a Rimini regni il calcio come disciplina più seguita e popolare, sono amati anche sport che vanno dal basket, che è in assoluto uno dei più acclamati nella città, fino al beach volley, senza dimenticare moltissimi sport acquatici sia su scala nazionale che internazionale.