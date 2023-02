Rimini, in auto con la droga: spacciatori arrestati dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 12:07 - 13 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Con il bilancino di precisione in bella vista sul cruscotto dell’auto ‘profumata’ di stupefacente, nega comunque di avere droga a bordo: arrestato. Gli agenti della Polizia di Rimini hanno messo le manette a due spacciatori.



Il primo a finire nei guai è stato un 22enne di nazionalità albanese. Sabato pomeriggio un poliziotto, non in servizio, ha notato due auto parcheggiate in via Coriano con a bordo delle persone che si comportavano in modo sospetto, come già capitato in un’altra occasione. Sabato l’agente è riuscito a prendere le targhe dei mezzi ed ha poi informato i colleghi. La volante ha così fermato una delle macchine, guidata dal 22enne. L’atteggiamento nervoso ed insofferente del giovane ha insospettito gli agenti. All’interno del mezzo sono stati trovati 5 involucri con 3 grammi di cocaina, 1500 euro in contanti e due cellulari pieni di messaggi di potenziali clienti. Tutto è stato sequestrato e il giovane arrestato verrà processato per direttissima.





Domenica sera a San Giuliano un’auto che sfrecciava a gran velocità è stata fermata dagli agenti in via Coletti. A bordo un 32enne che, nonostante avesse un bilancino di precisione sul cruscotto e un forte odore di stupefacente in auto, ha negato il possesso di sostanze illecite. L’uomo ha dichiarato di non avere la patente, sequestratagli mesi prima. In un barattolo di integratori sono stati trovati due sacchetti. In uno c’erano 40 grammi di hashish e nell’altro 50 grammi di marijuana. A bordo anche altro materiale per il confezionamento delle dosi ed un cellulare con messaggi che non lasciavano dubbi sull’attività di spaccio. Anche il 32enne verrà processato per direttissima.