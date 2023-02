Basket in carrozzina, NTS Riviera Rimini strapazza Livorno

Sport

Rimini

| 11:08 - 13 Febbraio 2023

A Livorno formazione completa di NTS Riviera. La gara è andata liscia fin da subito, senza se e senza ma. Il ritmo impresso da NTS Riviera Basket Rimini fin dalla palla a due non ha dato spazio ai labronici che per quanto volenterosi non hanno ancora i mezzi tecnici per potersela giocare con i riminesi. Rotazione completa degli undici in canotta biancazzurra e tutti a referto tranne uno per una festa annunciata e prontamente ottenuta.

A margine di questa vittoria desideriamo sottolineare il giocatore italoamericano Brandon Ladson che al momento, pur muovendosi in carrozzina nella quotidianità per le sue necessità, viene equiparato nel gioco ad un giocatore normodotato e quindi col più alto punteggio in campo.



Il tabellino



Ortopedia Michelotti Livorno - NTS Riviera Basket Rimini: 7 - 98

Ortopedia Michelotti Livorno: Pannocchia 2; Del Bene 2; Passerini.P 1; Nucciotti 2; Melis; Gionku A.; Gionku I.; Ferretti; Prex. All. Melis.

NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 24; Loperfido 28; Acquarelli 4; Pellegrini 2; Raik 9; Di Pietro 2; Storoni 15; Pozzato 4; Ladson 4; Martinini 6; Rossi. All. Angelo Loperfido, Vice Giuliano Bonato - Roberta Lo Vecchio.

Arbitri: Biancalana e Uldanck.

Parziali: 3 - 26; 3 - 47 (0 - 21); 5 - 70 (2 - 23); 7 - 98 (2 - 28)